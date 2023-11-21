Скандал в матче Украина – Италия: у украинцев украли шанс на победу

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Slava Kot
В последнем матче группы C решалась судьба Украины и Италии, соревновавшихся за выход на Евро-2024. В конце поединка в штрафной Брайан Кристанте сбил Михаила Мудрика, однако арбитр матча не воспользовался системой VAR, чтобы проверить, был ли там фол. Эксперт считает, что Украина заслужила пенальти.
Скандал в матче Евро-2024 между Украиной и Италией. Фото из открытых источников
На 93-й минуте произошла очередная атака Украины, в которой в штрафной упал Михаил Мудрик после возможного контакта с итальянским игроком. Казалось, что арбитр применит VAR и спокойно рассмотрит спорную ситуацию. Однако этого не произошло.
Бывший арбитр Рафал Ростковски считает, что судья матча совершил критическую ошибку и украл шанс Украины на победу, а соответственно и выход на Евро-2024.
Другой бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар соглашается с коллегой.
Ребров также отреагировал на ситуацию по пенальти.
После ничьей с Италией, Украина заняла третье место в группе C, что не позволило команде Реброва на прямую выйти на Евро-2024. Однако у сборной Украины еще есть шанс попасть на Чемпионат Европы благодаря результатам в Лиге нации.
Посмотреть видео с возможным пенальти в матче Украина – Италия можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что защитник "Динамо" может перейти в Серию А.
Также "Комментарии" писали, что Минспорта обновило список не вернувшихся из-за рубежа спортсменов. В него попали Мудрик, Довбик и другие.
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