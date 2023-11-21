Скандал в матче Украина – Италия: у украинцев украли шанс на победу



















В последнем матче группы C решалась судьба Украины и Италии, соревновавшихся за выход на Евро-2024. В конце поединка в штрафной Брайан Кристанте сбил Михаила Мудрика, однако арбитр матча не воспользовался системой VAR, чтобы проверить, был ли там фол. Эксперт считает, что Украина заслужила пенальти.

Скандал в матче Евро-2024 между Украиной и Италией. Фото из открытых источников

На 93-й минуте произошла очередная атака Украины, в которой в штрафной упал Михаил Мудрик после возможного контакта с итальянским игроком. Казалось, что арбитр применит VAR и спокойно рассмотрит спорную ситуацию. Однако этого не произошло.

Бывший арбитр Рафал Ростковски считает, что судья матча совершил критическую ошибку и украл шанс Украины на победу, а соответственно и выход на Евро-2024.

"Я считаю, что отсутствие реакции VAR – это скандал. Понятно, что Украина заслужила пенальти. У Брайана Кристанте явный фол в собственной штрафной площадке. Итальянский защитник допустил серьезную ошибку. Он не попал по мячу, но попал в ногу украинца. В этой ситуации, безусловно, понятно, что Гил Мансано должен был сам пересмотреть этот момент. Он не сделал ни того, ни другого, и это скандал к которому причастен арбитр VAR Хуан Мартинес Мунуэра", — объясняет Ростковски.

Другой бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар соглашается с коллегой.

"Арбитр в поле не среагировал, и так же не среагировал арбитр VAR. Я думаю, если бы Мансано пошел смотреть повтор – то никуда не делся бы от решения поставить пенальти", — утверждает Ступар.

Ребров также отреагировал на ситуацию по пенальти.

"Я думал, что это пенальти, но есть арбитр и VAR, мы это не решаем", – сказал тренер.

После ничьей с Италией, Украина заняла третье место в группе C, что не позволило команде Реброва на прямую выйти на Евро-2024. Однако у сборной Украины еще есть шанс попасть на Чемпионат Европы благодаря результатам в Лиге нации.

Посмотреть видео с возможным пенальти в матче Украина – Италия можно ниже:

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