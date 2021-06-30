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Шевченко прокомментировал матч Украина-Швеция

Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1

сегодня, 03:31
Автор:

Ольга Чародий








Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2: 1) в 1/8 финала Чемпионата Европы-2020, сообщает телеканал Футбол.

Шевченко прокомментировал матч Украина-Швеция

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

"Играли очень хорошо, интересный футбол получился, никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы, до конца. У нас нет проблем с нестандартными решениями. Я думаю, мы знали с первых минут, как команда должна и будет играть. Мы знали, кем ее можем усилить. Тот план, который был разработан, он сработал. Я благодарен всем людям, которые пришли поддержать. Мы это слышали", — сказал Шевченко.

Как  рассказал главный тренер сборной Украины, приехала также его семья, дети, поэтому он очень хотел добиться этого результата.

"Я благодарю свою команду за силы, которые они потратили, за героизм на поле, которое они продемонстрировали. Я хочу еще поблагодарить нашего президента, он вчера позвонил и поддержал команду…", -  добавил Шевченко.

 

Напомним, руководство "Нафтогаза" собирается назвать одну из своих нефтескважин именем легендарного украинского игрока, владельца "Золотого мяча", а ныне тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Такое сообщение появилось на странице компании в Facebook. Руководство "Нафтогаза" собирается назвать одну из своих нефтескважин именем легендарного украинского игрока, владельца "Золотого мяча", а ныне тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Такое сообщение появилось на странице компании в Facebook.

На предматчевой пресс-конференции Андрей Шевченко отметил несколько важных плюсов, которые имеет шведская сборная: это и их "определенный стиль" — они могут играть как "агрессивно", так и слегка уступать противнику, и два нападающих, которых украинский тренер считает "хорошими". 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ia--aOmtkrk
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