Шевченко попрощался со сборной Украины: в чем причина

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Светлана Шкурупий
Андрей
Шевченко неожиданно заявил, что после 5 лет во главе "сине-желтых" он покидает
должность главного тренера сборной Украины по футболу.
Андрей Шевченко / Фото: @andriyshevchenko
На
своей странице в Instagram
обладатель "Золотого мяча" отметил, что сегодня, 1 августа, у него закончился контракт
с Украинской ассоциацией футбола.
Также
44-летний тренер украинской сборной поблагодарил всех за совместную работу и
пережитые вместе моменты. Андрей Шевченко выразил благодарность каждому
футболисту, болельщику и критику.
"Нам
удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и
интересным. С верой в Украину!", — отметил он.
К слову, свою должность Андрей Шевченко занимал с 15 июля 2016 года. Самым главным достижением за время его работы стал выход Украины в четвертьфинал Евро-2020. Сейчас сборная борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.
Напомним,
что наставник украинской команды Андрей Шевченко подытожил матч с Англией,
который завершился для наших футболистов поражением и концом пути к победе на
Евро-2020. Он подчеркнул, что между командами была разница в классе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что известный украинский футболист, а теперь
тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко уже 20 лет живет на две
страны. Журналисты выяснили, что у спортсмена в Лондоне роскошный особняк, а в
Киеве — не менее элитная квартира в многоэтажке на берегу Днепра.
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