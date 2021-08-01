Шевченко попрощался со сборной Украины: в чем причина

Андрей Шевченко неожиданно заявил, что после 5 лет во главе "сине-желтых" он покидает должность главного тренера сборной Украины по футболу.

Андрей Шевченко / Фото: @andriyshevchenko

На своей странице в Instagram обладатель "Золотого мяча" отметил, что сегодня, 1 августа, у него закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола.

"Я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", — написал Шевченко.

Также 44-летний тренер украинской сборной поблагодарил всех за совместную работу и пережитые вместе моменты. Андрей Шевченко выразил благодарность каждому футболисту, болельщику и критику.

"Нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину!", — отметил он.

К слову, свою должность Андрей Шевченко занимал с 15 июля 2016 года. Самым главным достижением за время его работы стал выход Украины в четвертьфинал Евро-2020. Сейчас сборная борется за участие в финальной стадии ЧМ-2022.





Напомним, что наставник украинской команды Андрей Шевченко подытожил матч с Англией, который завершился для наших футболистов поражением и концом пути к победе на Евро-2020. Он подчеркнул, что между командами была разница в классе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный украинский футболист, а теперь тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко уже 20 лет живет на две страны. Журналисты выяснили, что у спортсмена в Лондоне роскошный особняк, а в Киеве — не менее элитная квартира в многоэтажке на берегу Днепра.

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