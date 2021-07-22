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Главная Новости Спорт футбол Показали, как выглядит роскошная квартира в Киеве и элитный особняк в Лондоне Андрея Шевченко (ВИДЕО)
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Показали, как выглядит роскошная квартира в Киеве и элитный особняк в Лондоне Андрея Шевченко (ВИДЕО)

Андрей Шевченко уже 20 лет живет на две страны

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева








Известный украинский футболист, а теперь тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко уже 20 лет живет на две страны. Журналисты выяснили, что у спортсмена в Лондоне роскошный особняк, а в Киеве — не менее элитная квартира в многоэтажке на берегу Днепра. Об этих подробностях жизни спортсмена рассказывает программа "Разоблачение".

Показали, как выглядит роскошная квартира в Киеве и элитный особняк в Лондоне Андрея Шевченко (ВИДЕО)

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Огромный дом в пригороде Лондона Шевченко купил еще в 2000 году. По приблизительным подсчетам, его стоимость составляет около 14 миллионов долларов.

Известно, что в нем есть 9 спален, свой пруд, а возле дома расположен спа-салон, бассейн и огромный гараж для автомобилей. Сейчас там живет сам футболист, когда находится в Лондоне, его жена — бывшая модель Кристина Пазик и их четверо сыновей.

Недавно звездные супруги отметил 17-ю годовщину совместной жизни. Пазик до знакомства с Шевченко была известной моделью и манекенщицей, но она попрощалась с карьерой и работой, когда вышла замуж за известного украинского спортсмена.

После свадьбы она занималась домом и родила футболисту четырех сыновей. Самому старшему Джордану — 16 лет, Кристиану — 14 лет, Александру — 8 лет, а самому младшему Райдеру-Габриэлю — 7 лет.

Известно, что стать футболистом, как и отец, решил только 14-летний Кристиан. Он учится в футбольной академии клуба "Челси".

Но это не вся элитная недвижимость  спортсмена. Журналисты узнали также, где проживает тренер национальной сборной по футболу. Оказывается, что на берегу Днепра, в доме, который почему-то называют монстром, у Шевченко также роскошная квартира. Многоэтажка находится недалеко от стадиона "Динамо" по улице Грушевского.

Жена и дети Шевченко нечасто наведываются в его квартиру в столице. Здесь спортсмен живет, когда работает в Украине.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020.



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Источник: https://youtu.be/h7KLR5RmacM
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