Шевченко объяснил разгромное поражение сборной Украины в матче с Францией

Главный тренер украинской сборной прокомментировал результаты игры против Франции. Разгромное поражение сборной произошло из-за стечения обстоятельств, сказал Андрей Шевченко во время пресс-конференции после окончания товарищеского матча. На поле против действующих чемпионов мира пришлось выводить практически молодежную сборную.

Андрей Шевченко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции закончился с результатом 1:7 в пользу французов. За всю историю украинского футбола это самое серьезное поражение. Прямо перед игрой команда оказалась в очень сложном положении. Часть игроков не смогли поехать во Францию из-за травм, еще часть не вышли на поле из-за коронавируса.

"Оказавшись в такой ситуации, игроки отнеслись к матчу очень серьезно. Они работали. Но сравнивать две команды невозможно. Какие-то отдельные кусочки, скажем, в начале второго тайма у нас неплохо получились. Но все произошедшее сегодня — во многом просто стечение обстоятельств. Сборная Франции — это одна из лучших команд, действующий чемпион. Но у нас не получилось сформировать наш лучший состав, чтобы попытаться с ней конкурировать", — объяснил Шевченко.

Пока неясно, сможет ли сборная оправиться до матчей с Германией и Испанией.

"У нас проблемных позиций сейчас много. Непонятно, сколько игроков смогут выйти на поле. Ситуация тяжелая. Мы в этот раз практически вызвали молодежную сборную. Впереди у нас матчи с Испанией и Германией. Футболисты из "Шахтера" тесты на коронавирус будут сдавать 8 октября. После этого мы поймем, какая у нас ситуация. Пока я не знаю, сможет ли к нам кто-то приехать. Сейчас у нас есть 18 игроков и один вратарь", — добавил тренер украинской сборной.

Стоит отметить, что матчи с Германией и Испанией будут уже официальными.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что игроков донецкого "Шахтера" отправили на самоизоляцию после того, как у двух футболистов обнаружили коронавирус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!