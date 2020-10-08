Шевченко объяснил разгромное поражение сборной Украины в матче с Францией

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Виолетта Комаровская
Главный тренер украинской сборной прокомментировал результаты игры против Франции. Разгромное поражение сборной произошло из-за стечения обстоятельств, сказал Андрей Шевченко во время пресс-конференции после окончания товарищеского матча. На поле против действующих чемпионов мира пришлось выводить практически молодежную сборную.
Андрей Шевченко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Товарищеский матч между сборными Украины и Франции закончился с результатом 1:7 в пользу французов. За всю историю украинского футбола это самое серьезное поражение. Прямо перед игрой команда оказалась в очень сложном положении. Часть игроков не смогли поехать во Францию из-за травм, еще часть не вышли на поле из-за коронавируса.
Пока неясно, сможет ли сборная оправиться до матчей с Германией и Испанией.
Стоит отметить, что матчи с Германией и Испанией будут уже официальными.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что игроков донецкого "Шахтера" отправили на самоизоляцию после того, как у двух футболистов обнаружили коронавирус.
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