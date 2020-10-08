kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10603.63

ETH/USD

336.92

LTC/USD

45.83

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Шевченко объяснил разгромное поражение сборной Украины в матче с Францией
commentss НОВОСТИ Все новости

Шевченко объяснил разгромное поражение сборной Украины в матче с Францией

Прямо перед матчем с действующим чемпионом мира игроков украинской команды начал косить коронавирус

сегодня, 08:53
Автор:

Виолетта Комаровская

Главный тренер украинской сборной прокомментировал результаты игры против Франции. Разгромное поражение сборной произошло из-за стечения обстоятельств, сказал Андрей Шевченко во время пресс-конференции после окончания товарищеского матча. На поле против действующих чемпионов мира пришлось выводить практически молодежную сборную.

Шевченко объяснил разгромное поражение сборной Украины в матче с Францией

Андрей Шевченко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Товарищеский матч между сборными Украины и Франции закончился с результатом 1:7 в пользу французов. За всю историю украинского футбола это самое серьезное поражение. Прямо перед игрой команда оказалась в очень сложном положении. Часть игроков не смогли поехать во Францию из-за травм, еще часть не вышли на поле из-за коронавируса.

"Оказавшись в такой ситуации, игроки отнеслись к матчу очень серьезно. Они работали. Но сравнивать две команды невозможно. Какие-то отдельные кусочки, скажем, в начале второго тайма у нас неплохо получились. Но все произошедшее сегодня — во многом просто стечение обстоятельств. Сборная Франции — это одна из лучших команд, действующий чемпион. Но у нас не получилось сформировать наш лучший состав, чтобы попытаться с ней конкурировать", — объяснил Шевченко. 

Пока неясно, сможет ли сборная оправиться до матчей с Германией и Испанией.

"У нас проблемных позиций сейчас много. Непонятно, сколько игроков смогут выйти на поле. Ситуация тяжелая. Мы в этот раз практически вызвали молодежную сборную. Впереди у нас матчи с Испанией и Германией. Футболисты из "Шахтера" тесты на коронавирус будут сдавать 8 октября. После этого мы поймем, какая у нас ситуация. Пока я не знаю, сможет ли к нам кто-то приехать. Сейчас у нас есть 18 игроков и один вратарь", — добавил тренер украинской сборной. 

Стоит отметить, что матчи с Германией и Испанией будут уже официальными.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что игроков донецкого "Шахтера" отправили на самоизоляцию после того, как у двух футболистов обнаружили коронавирус.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости