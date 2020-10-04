«Шахтер» отправили на самоизоляцию: двое футболистов заразились коронавирусом

Футболисты ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом – они получили положительные ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".



Сообщается, что результаты тестов на коронавирус медслужба клуба получила после матча 5-го тура УПЛ против черниговской "Десны". Футболисты сдавали ПЦР-тесты накануне отъезда в расположение национальной сборной. Кроме Андрея Пятова и Тараса Степаненко коронавирус подтвердился еще у двоих сотрудников футбольного клуба.

Пресс-служба команды уверяет, что клуб принял все необходимые меры и согласно предписанию курирующего клуб врача весь состав "Шахтера" уходит на самоизоляцию. Кроме того, в понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

Ранее "Комментарии" писали, что в Женеве завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Два представителя Украины – "Динамо" и "Шахтер" – узнали, с кем им предстоит встретиться в новом сезоне.

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