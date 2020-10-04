«Шахтер» отправили на самоизоляцию: двое футболистов заразились коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Футболисты ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины по футболу Андрей
Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом – они получили положительные
ПЦР-тесты. Об этом сообщает пресс-служба
"Шахтера".
Сообщается, что результаты тестов на коронавирус медслужба клуба получила
после матча 5-го тура УПЛ против черниговской "Десны". Футболисты сдавали
ПЦР-тесты накануне отъезда в расположение национальной сборной. Кроме Андрея
Пятова и Тараса Степаненко коронавирус подтвердился еще у двоих сотрудников
футбольного клуба.
Пресс-служба команды уверяет, что клуб принял все необходимые меры и
согласно предписанию курирующего клуб врача весь состав "Шахтера" уходит на
самоизоляцию. Кроме того, в понедельник и четверг все футболисты, тренеры и
сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого
будут определены дальнейшие действия.
Ранее "Комментарии" писали, что в Женеве завершилась жеребьевка группового
этапа Лиги чемпионов. Два представителя Украины – "Динамо" и "Шахтер" – узнали,
с
кем им предстоит встретиться в новом сезоне.
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