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Главная Новости Спорт футбол Шевченко объяснил, как сборной Украины удалось победить Швейцарию
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Шевченко объяснил, как сборной Украины удалось победить Швейцарию

Главный тренер украинской сборной по футболу остался доволен игрой дебютантов

сегодня, 08:35 comments536
Автор:

Виолетта Комаровская

Рецепт победы сборной Украины в матче против Швейцарии раскрыл главный тренер Андрей Шевченко. Команда смогла реализовать моменты, которые случались во время игры, лучше, чем соперники. Об этом Шевченко рассказал во время пресс-конференции. 

Первая игра украинской сборной в новом сезоне Лиге наций состоялась накануне во Львове. Матч против сборной Швейцарии украинцы завершили со счетом "2:1".

Шевченко объяснил, как сборной Украины удалось победить Швейцарию

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

"Стоит отметить, что соперники многое нам не позволяли, они работали по всему полю. Физически это достаточно сильная команда. Но мы смогли воспользоваться моментами и забить наши голы. Такие моменты были и у Швейцарии. Но в завершающей стадии мы сегодня сыграли лучше. Состояние у футболистов разное было, но все они хорошо держали темп игры", - отметил Шевченко. 

Не смог не обратить внимание главный тренер и на игру дебютантов. В матче против Швейцарии впервые на поле в составе сборной Украины вышли Богдан Михайличенко и Александр Тымчик. 

"Их первая игра была против очень непростых соперников. Но задачи, которые мы перед ними поставили, они выполнили полностью. Возьмем первый гол - он случился с отличного подключения Тымчика", - поделился впечатлениями Шевченко. 

Также тренер отметил, что ему почти не пришлось менять игроков на поле. За весь матч было лишь три замены. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему хотели отменить Лигу наций. 


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