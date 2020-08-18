Футбольную Лигу наций могут отменить

В среду, 19 августа, состоится видеоконференция с участием генеральных секретарей национальных федераций по футболу, где будет рассматриваться вопрос проведения Лиги наций. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, этот пункт будет главным. Кроме того, стороны рассмотрят различные варианты проведения турнира сборных до 19 лет. Учитывая, что в Европе разная ситуация с карантинными ограничениями, проведения больших турниров могут быть под угрозой срыва.

На данный момент вероятность 55% на 45 в пользу того, что Лига наций не состоится.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил предварительный список игроков для подготовки к сентябрьским матчам со Швейцарией и Испании. На данный момент в него вошли 36 игроков, но в основную обойму попадут лишь 23.

Напомним, Украина в первой группе Лиги наций встретится со Швейцарией, Испанией и Германией.

Как уже сообщали "Комментарии", донецкий "Шахтер" разгромно уступил миланскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы.

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