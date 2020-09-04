kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.09.2020

BTC/USD

10293.05

ETH/USD

386.80

LTC/USD

48.29

НБУ 04.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций
commentss НОВОСТИ Все новости

Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций

Подопечные Андрея Шевченко победили Швейцарию в первом матче Лиге наций

сегодня, 05:30
Автор:

Владимир Лавский

Сборная Украины по футболу во Львове победила Швейцарию со счетом 2:1 и вышла на первое мест в группе 4 дивизиона А. 

Подопечные Андрея Шевченко неудачно начали матч, по большей части отбиваясь от атак гостей. Однако первыми забили как раз украинцы. Александр Тымчик подхватил мяч на правом краю штрафной и выполнил прострел на линию вратарской, где Андрея Ярмоленко в касание пяткой отправил мяч в сетку. До перерыва швейцарцы сумели отыграться. Гарис Сеферович получил передачу перед штрафной и на силу пробил из-под Зинченко в правый нижний гол.

Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций

Судьбу противостояния решил мяч Александра Зинченко. Полузащитник "Манчестер Сити" получил мяч на левом углу штрафной и на исполнение пробил точно под дальнюю штангу. Как итог, 2:1, и это первое место в группе с тремя очками.

В параллельной встрече сборные Германии и Испании разошлись миром - 1:1. Свою следующую встречу украинцы проведут на выезде в Испании в воскресенье, шестого сентября. 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" и "Шахтер" начали с побед чемпионат Украины по футболу. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!