Сборная Украины с победы стартовала в Лиге наций

Сборная Украины по футболу во Львове победила Швейцарию со счетом 2:1 и вышла на первое мест в группе 4 дивизиона А.

Подопечные Андрея Шевченко неудачно начали матч, по большей части отбиваясь от атак гостей. Однако первыми забили как раз украинцы. Александр Тымчик подхватил мяч на правом краю штрафной и выполнил прострел на линию вратарской, где Андрея Ярмоленко в касание пяткой отправил мяч в сетку. До перерыва швейцарцы сумели отыграться. Гарис Сеферович получил передачу перед штрафной и на силу пробил из-под Зинченко в правый нижний гол.

Судьбу противостояния решил мяч Александра Зинченко. Полузащитник "Манчестер Сити" получил мяч на левом углу штрафной и на исполнение пробил точно под дальнюю штангу. Как итог, 2:1, и это первое место в группе с тремя очками.

В параллельной встрече сборные Германии и Испании разошлись миром - 1:1. Свою следующую встречу украинцы проведут на выезде в Испании в воскресенье, шестого сентября.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" и "Шахтер" начали с побед чемпионат Украины по футболу.

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