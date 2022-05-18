logo

BTC/USD

29398.69

ETH/USD

1989.09

LTC/USD

68.57

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины

Футбольный матч, в котором сыграет Шевченко, пройдет 23 мая

сегодня, 16:37
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Легендарный украинский футболист и бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко выйдет на поле итальянского стадиона "Сан-Сиро" в качестве игрока. Вместе с ним в матче сыграют несколько легендарных футболистов. Об этом сообщается в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Футбольный матч состоится 23 мая. Его организует экс-игрок "Интера" Самюэль Это'О, в футбольном поединке также примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.

"Андрей Шевченко с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину и помогает соотечественникам: вместе со своей семьей участвовал в протестах, выступал на телевидении, приобщался к работе благотворительных фондов в сборе средств на поддержку жертв войны, а также поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины и помогал расселить украинских переселенцев", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Андрей Шевченко может стать тренером сборной соседней страны. Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша может пригласить Андрея Шевченко тренером в Польшу. Польское издание отмечает, что ему удалось узнать неофициально планы ассоциации футбола. Пока говорится, что украинцу могут предложить должность тренера сборной Польши. Андрея Шевченко назвали легендарным нападающим киевского "Динамо" и "Милана", а также отметили, что он обладатель "Золотого мяча". Отмечается, что футбольная команда под его руководством вошла в дивизион А Лиги Наций, а затем — в плей-офф Евро-2020. Так что Шевченко хороший вариант как тренер для сборной.







Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/minmolodsport
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!