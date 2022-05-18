Шевченко и другие легендарные футболисты сыграют в благотворительном матче в поддержку беженцев из Украины

Легендарный украинский футболист и бывший тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко выйдет на поле итальянского стадиона "Сан-Сиро" в качестве игрока. Вместе с ним в матче сыграют несколько легендарных футболистов. Об этом сообщается в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Футбольный матч состоится 23 мая. Его организует экс-игрок "Интера" Самюэль Это'О, в футбольном поединке также примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие.

"Андрей Шевченко с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину и помогает соотечественникам: вместе со своей семьей участвовал в протестах, выступал на телевидении, приобщался к работе благотворительных фондов в сборе средств на поддержку жертв войны, а также поселил в своем доме в Лондоне беженцев из Украины и помогал расселить украинских переселенцев", — говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Андрей Шевченко может стать тренером сборной соседней страны. Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша может пригласить Андрея Шевченко тренером в Польшу. Польское издание отмечает, что ему удалось узнать неофициально планы ассоциации футбола. Пока говорится, что украинцу могут предложить должность тренера сборной Польши. Андрея Шевченко назвали легендарным нападающим киевского "Динамо" и "Милана", а также отметили, что он обладатель "Золотого мяча". Отмечается, что футбольная команда под его руководством вошла в дивизион А Лиги Наций, а затем — в плей-офф Евро-2020. Так что Шевченко хороший вариант как тренер для сборной.















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