Шансы сборных на победу на Евро-2024: какие в Украины

14 июня в Германии начнется Чемпионат Европы по футболу 2024, в котором принимает участие 24 европейских сборных, в том числе и команда из Украины. Суперкомпьютер Opta дал прогноз на шансы каждой сборной на победу в турнире.



Шансы Украины на Евро-2024. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам спортивной аналитической компании Opta, наибольшие шансы на победу на Евро-2024 имеет сборная Великобритании – 19,9%. На втором месте оказалась команда Франции – 19,1%, а тройку лидеров замыкает футбольная сборная Германии – 12,4%. Фаворитами также считаются сборные Испании, Португалии, Нидерландов и Италии.

Футбольная сборная Украины по прогнозам Opta имеет 1% шансов на победу на Чемпионате Европы по футболу 2024 года. По этому показателю Украина занимает 16 место. 1% шанса на победу у Сербии и Шотландии. Также Opta оценила шансы Украины попасть в четвертьфинал Евро-2024 в 26%.

Шансы сборных на победу на Чемпионате Европы по футболу 2024. Прогноз суперкомпьютера Opta

Напомним, что сборная Украины попала в Группу E, где ее соперниками стали Бельгия, Словакия и Румыния. Первый матч Украина сыграет на Евро-2024 против сборной Румынии 17 июня. Следующая игра состоится с командой Словакии 21 июня, а последняя игра в группе E с участием сборной Украины намечена на 26 июня против Бельгии.

Из группы в стадию плей-офф выходят две команды. Тем не менее, сборная, занявшая третье место также может квалифицироваться в плей-офф по рейтингу третьих команд – из шести, четыре лучшие сборные по очкам пройдут дальше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги.

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