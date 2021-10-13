Сборная Украина на «Арене-Львов» не сумела вырвать победу – теперь просто наблюдаем

Сборная Украина по футболу в домашнем матче против сборной Боснии и Герцеговины не сумела удержать победу, сыграв в ничью 1:1. Матч состоялся в рамках группового отбора на ЧМ-2022, который будет принимать Катар. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на спортивный портал "Sport.ua".

Сборная Украины. Фото: УАФ

Со стартовым свистком арбитра матча было видно, что сборная Украина вышла на "Арену-Львов" побеждать. "Сине-желтые" на голову превосходили боснийцев. Это было видно и по статистике удержания мяча и по ударам в створ ворот. На 15-й минуте сборной Украине удалось открыть счет. Отличился Андрей Ярмоленко. В первом тайме у украинцев было еще достаточно моментов, чтобы удвоить, а то и утроить счет в матче, но увы.

Во втором тайме мы увидели совсем другую сборную Украины. Это была уставшая команда, в которой было много брака в передачах, как результат – обрезки, нервозность, сумбур в штрафной. А вот боснийцы продемонстрировали волю к победе. На 69-й минуте только благодаря сейву нашего голкипера Андрея Пятова удалось защитить наши ворота. Но все же на 77 минуте Босния и Герцеговина сравняла счет. Сделал это Анель Ахмедходжич, который забил свой первый мяч за сборную. В итоге счет на табло так и остался 1:1. Украина заработала лишь одно очко в домашнем матче.

Перед финишем группового отбора картина для сборной Украины не очень оптимистичная. "Сине-желтые" с 9 очками находятся на втором месте после Франции с 12 очками. На третьем месте расположилась Финляндия с 8 очками. Далее Босния и Герцеговина с 7 очками. Все бы и ничего, но, как у финнов, так и у боснийцев еще предстоит сыграть на одну игру больше, чем украинцам. Теперь украинцам нужно просто наблюдать за игрой основных конкурентов, а еще пытаться выиграть в заключительном матче отбора на ЧМ 16 ноября против Боснии и Герцеговины уже на выезде.

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