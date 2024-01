"Шахтер" за немалую сумму подписал еще одного бразильца: кто он

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что молодой бразильский талант Марлон Гомес стал игроком донецкого "Шахтера". Полузащитник 2003 года рождения перейдет в состояние горняков из Васко да Гама.



Марлон Гомес. Фото с открытых источников

Марлон Гомес переходит в донецкий "Шахтер". Here we go. Соглашение заключено с Васко да Гаммой за фиксированную плату в размере 12 миллионов евро. Также в трансфере предусмотрены бонусы в дополнительных 4 миллиона евро. Документы уже подписываются. Соглашение совершило агентство Пини Захави Gol International и Antenor Junior, – написал Фабрицио Романо в соцсети X.

20-летний Марлон Гомес провел в 2023 году за "Васко да Гама" 23 матча, в которых отдал одну результативную передачу.

