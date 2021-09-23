«Шахтер» всухую разбил «Динамо» на НСК Олимпийский

Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0 не оставил подопечным Мирчи Луческу ни единого шанса поднять над головой престижный трофей. В среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" не сумело ответить даже голом престижа. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на спортивный портал "Sport.ua".

Шахтер Фото: УАФ

Самое интересное, что до 30-й минуты поединка не было понятно, что "Шахтёр" отправить в сетку "динамовцев" три сухих гола. Игра была динамичная и примерно равная. Команды обменивались моментами. Хотя, правды ради стоит отметить, что первый острый момент у ворот "Динамо" возник в начале матча, когда вратарь киевлян Денис Бойко чуть сам не привёз гол в собственные ворота, но скорости не хватило Алану Патрику. Не удалось протолкнуть мяч за линию ворот.

На 30-й минуте старания горняков увенчались голом. Траоре головой переправил мяч сначала в штангу, а уже от штанги в ворота "Динамо". Таким образом счёт на табло стал 1:0 в пользу "Шахтёра". На 54-й минуте дончане удвоили результат, забив второй гол. Снова отметился Траоре.

На 61-й минуте "Шахтёр" забил третий победный гол. Алан Патрик с линии штрафной пробил в верхний угол ворот "Динамо". Нужно сказать, что после третьего пропущенного гола у киевлян опустились руки, потому что команда Мирчи Луческу практически не создала опасных моментов у штрафной горняков, чтобы отыграться.

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