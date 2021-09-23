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«Шахтер» всухую разбил «Динамо» на НСК Олимпийский

Шахтер стал обладателем Суперкубка Украины

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей

Донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:0 не оставил подопечным Мирчи Луческу ни единого шанса поднять над головой престижный трофей. В среду 22 сентября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" не сумело ответить даже голом престижа. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на спортивный портал "Sport.ua".

«Шахтер» всухую разбил «Динамо» на НСК Олимпийский

Шахтер Фото: УАФ

Самое интересное, что до 30-й минуты поединка не было понятно, что "Шахтёр" отправить в сетку "динамовцев" три сухих гола. Игра была динамичная и примерно равная. Команды обменивались моментами. Хотя, правды ради стоит отметить, что первый острый момент у ворот "Динамо" возник в начале матча, когда вратарь киевлян Денис Бойко чуть сам не привёз гол в собственные ворота, но скорости не хватило Алану Патрику. Не удалось протолкнуть мяч за линию ворот. 

На 30-й минуте старания горняков увенчались голом. Траоре головой переправил мяч сначала в штангу, а уже от штанги в ворота "Динамо". Таким образом счёт на табло стал 1:0 в пользу "Шахтёра". На 54-й минуте дончане удвоили результат, забив второй гол. Снова отметился Траоре. 

На 61-й минуте "Шахтёр" забил третий победный гол. Алан Патрик с линии штрафной пробил в верхний угол ворот "Динамо". Нужно сказать, что после третьего пропущенного гола у киевлян опустились руки, потому что команда Мирчи Луческу практически не создала опасных моментов у штрафной горняков, чтобы отыграться.

Читайте также на портале "Комментарии" — без прозрачного судейства и системы VAR "Динамо" не видать домашней победы.



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Источник: https://sport.ua/news/555034-superkubkoviy-razgrom-shahter-uverenno-obygral-dinamo-v-matche-za-trofey
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comments

Обсуждения

Адександр

сегодня, 08:54

один вопрос - как мог Шахтер играть в матче за Суперкубок, если команда не была ни чемпионом Украины и не была одним из финалистом за Кубок Украины ???

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