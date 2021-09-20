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Главная Новости Спорт футбол Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией»
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Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией»

Динамо одержало неуверенную победу против Александрии

сегодня, 16:35
Автор:

Кравцев Сергей

В матче 8 тура УПЛ судья с помощью системы VAR назначил пенальти в ворота "Александрии" на 97-ой минуте матча. Гол, забитый таким образом принес столичной команде три очка, но не порадовал болельщиков. В комментариях к обзорам матча, украинцы критикуют "Динамо" за плохое качество игры и двойные стандарты. Ведь, если пенальти на 97 минуте назначили бы в их ворота, то Суркисы уже требовали бы линчевание арбитра. Издание "Комментарии" собрало оценки матча со стороны болельщиков. 

Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией»

Динамо - Александрия Фото: сайт Динамо

И так, с тем, что пенальти был назначен правильно уже согласны абсолютное большинство. 

Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией» - фото 2

Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией» - фото 3

"Пенальти чистый. Вопрос к игре, но не к победе и ее чистоте. Все кристально чисто по судейству", — пишет Серж. 

При этом фанаты отмечают, что заметить и назначить это пенальти помог исключительно ВАР. А вот поведение некоторых игроков оставило за собой вопросы.

"Так, пенальти конечно был, но и странное поведение Рыбалки тоже было", — отмечает cucumber.

"Стыдно должно быть киевлянам за такую "победу", — считает Антитроль. 

"Фу, Динамо, играть нужно было, а не выпрашивать пенальти и радоваться, что забили. ФК "Александрия" молодцы, красавцы! Горжусь", — написала Алла Прохорова. 

"На месте тренера и игроков "Александрии" нужно было просто покинуть поле в знак протеста", — советует Kievkrot. 

"Для того, чтобы понять, насколько адекватный был пенальти, представьте себе такую же ситуацию возле ворот "Динамо" на 90+5 минуте. Дал бы арбитр пенальти в ворота "Динамо"?", — задается вопросом Виталик Медвидь, намекая на то, что победу киевлянам в этом матче принесла исключительно честность арбитров Лучано Лучи. 

Реакция фанатов, конечно, всегда эмоциональна. Но неподкупность ВАР в этой истории очевидна, как и заслуга УАФ, Лучи и Павелко в том, что арбитры сегодня судят по регламенту. Иначе "Динамо" своих трех очков не видать, "как ушей без зеркала", — констатируют в сети. 

Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией» - фото 4

Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией» - фото 5

Напомним, 18 сентября "Динамо" Киев в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимало на своем поле "Александрию" и добилось победы. Подопечные Луческу смогли забить лишь после реализованного одиннадцатиметрового удара на 97-ой минуте матча.

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Источник: https://football.ua/ukraine/461091-dinamo-kiev-aleksandrija-10-video-gola-i-obzor-matcha.html
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