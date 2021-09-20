Без прозрачного судейства и системы VAR «Динамо» не видать домашней победы: обзор оценок матча с «Александрией»

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Кравцев Сергей
В матче 8 тура УПЛ судья с помощью системы VAR назначил пенальти в ворота "Александрии" на 97-ой минуте матча. Гол, забитый таким образом принес столичной команде три очка, но не порадовал болельщиков. В комментариях к обзорам матча, украинцы критикуют "Динамо" за плохое качество игры и двойные стандарты. Ведь, если пенальти на 97 минуте назначили бы в их ворота, то Суркисы уже требовали бы линчевание арбитра. Издание "Комментарии" собрало оценки матча со стороны болельщиков.
Динамо - Александрия Фото: сайт Динамо
И так, с тем, что пенальти был назначен правильно уже согласны абсолютное большинство.
При этом фанаты отмечают, что заметить и назначить это пенальти помог исключительно ВАР. А вот поведение некоторых игроков оставило за собой вопросы.
Реакция фанатов, конечно, всегда эмоциональна. Но неподкупность ВАР в этой истории очевидна, как и заслуга УАФ, Лучи и Павелко в том, что арбитры сегодня судят по регламенту. Иначе "Динамо" своих трех очков не видать, "как ушей без зеркала", — констатируют в сети.
Напомним, 18 сентября "Динамо" Киев в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимало на своем поле "Александрию" и добилось победы. Подопечные Луческу смогли забить лишь после реализованного одиннадцатиметрового удара на 97-ой минуте матча.
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