"Шахтер" во второй раз сенсационно обыграл "Реал Мадрид" в матче Лиги чемпионов

На столичном “Олимпийском” сегодня прошел матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, между украинским футбольным клубом “Шахтер” и испанским “Реал Мадрид”.

Первая половина игры между командами прошла вничью. Зато во втором тайме на 57 минуте первый гол был забит в ворота испанцев. Счет открыл представитель команды "Шахтера” Бруно Феррейра Бонфин, известный как Дентиньо. Он сыграл на опережение в штрафной. Следующий гол в ворота гостей произвел Манор Соломон. Угловой удар с 15 метров произошел и на 82 минуте матча.





Ранее "Комментарии" писали о том, что 21 октября, в первой игре группового этапа Лиги, состоявшейся в Мадриде, донецкий "Шахтёр", в ослабленном коронавирусом составе, победил "Реал". Матч завершился победой украинской команды со счётом 3:2! Мячи от гостей были забиты Тете и Манором Соломоном. Один мяч срезал в свои же ворота игрок хозяев. Игроки "Шахтёра" открыли счёт первыми на 29-й минуте матча. Гол забил Тете. Не прошло и пяти минут, как счет гостей удвоил один из игроков мадридцев Варан, забив гол в свои же ворота На две минуты до окончания игры случился третий гол, опять же в ворота "Реал Мадрид". Его "автором" стал Манор Соломон. Таким образом на перерыв команды ушли со счётом 3:0.

Также нам стало известно, что на официальном сайте ФК Динамо Киев 14 ноября появилась новость о том, что Игорь Суркис организовал трансфер заболевших коронавирусом футболистов из Германии в Украину. "...инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент Динамо самостоятельно организовал их возвращение", — было сказано в заявлении клуба.







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