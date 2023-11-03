"Шахтер" сильнее "Динамо": неудачи киевлян продолжаются

Завершился матч 13 тура Украинской Премьер-лиги по футболу между киевским "Динамо" и "Шахтером". Донецкий клуб одержал минимальную победу со счётом 1:0. "Комментарии" разобрали самые интересные моменты матча.



Матч Динамо против Шахтера. Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

В первом тайме преимущество было в основном на стороне киевлян. Они больше владели мячом и били по воротам, однако забить в итоге так и не смогли.



В начале второй половины встречи "Шахтер" перехватил инициативу и на 53-й минуте открыл счет. Александр Зубков после разрезной передачи Невертона пробил между ног голкипера. Динамовцы пытались отыграться и шли вперед, однако за весь второй тайм они не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". Нападающий дончан Даниил Сикан имел прекрасную возможность удвоить преимущество своей команды. После великолепной передачи Георгия Судакова он положил на покушение Дячука и бил с нескольких метров, однако свою команду спас Бущан.



"Шахтер" благодаря этой победе поднимается на третью позицию и имеет один матч в запасе, что теоретически позволит занять первую позицию в случае победы. "Динамо" остается на седьмом месте, но может опуститься еще ниже, если конкуренты выиграют свои матчи на выходных. У киевлян остается две игры в запасе, но это четвертый матч подряд УПЛ, в котором динамовцы не могут победить. Они проиграли три из четырех последних игр.



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