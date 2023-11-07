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"Шахтер" разгромно проиграл "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА (видео)

"Шахтер" U-19 потерял почти все шансы на выход в плей-офф

сегодня, 18:14
Автор:
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Куров Артем
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Состоялся матч Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 "Шахтера" и "Барселоны". "Горняки" разгромно уступили своим испанским сверстникам. Об этом сообщает прессслужба "Шахтера", передают "Комментарии".

"Шахтер" разгромно проиграл "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА (видео)

Матч U-19 Шахтер-Барселона. Фото прес-служба Шахтера

Команда Алексея Белика проиграла свой третий матч из четырех в Юношеской лиге УЕФА. "Шахтер" имел много возможностей забить хотя бы один мяч, однако сегодня у молодых "горняков" были проблемы с реализацией, чего не скажешь о гостях из Барселоны. На перерыв команды ушли при счете 0:1. Гол забил Нил Кальдеро.


На 58-й минуте Даниэль Родригес удвоил преимущество, а через четыре минуты счет стал 0:3. Отличился Альберт Наварро. На 64 минуте молодые украинцы совсем остались в меньшинстве, – прямую красную получил Антон Глущенко. Однако даже в десяти "Шахтер" имел шансы забить, но мяч не шел в ворота. В итоге поражение 0:3. "Горняки" остаются на третьей позиции в группе, но уже потеряли почти все шансы на выход в плей-офф. "Барселона" первая с максимальным количеством набранных очков.


Матч взрослых команд

Игра "Барселона" — "Шахтер" состоится 7 ноября в 19:45 по киевскому времени в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Донецкий клуб после трех сыгранных матчей имеет три зачетных балла и занимает третью позицию в группе. "Барселона" выиграла все свои три матча и идет на первой позиции в группе.

Читайте также, что уже сегодня стартуют первые восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов. Среди самых интересных это матчи группы F, где "Милан" будет принимать "ПСЖ", а "Боруссия" сыграет дома с "Ньюкаслом". Где и о которой смотреть эти матчи сообщают "Комментарии".



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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2023/november/7_news/7_u19_shakhtar_barcelona/
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