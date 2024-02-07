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"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, не игравшим за клуб с начала войны

Бразилец присоединился к "Шахтеру" в 2021 году с "Бенфики"

сегодня, 11:20
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Куров Артем
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Футбольный клуб "Шахтер" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Педриньо. Новое соглашение предусматривает сотрудничество в течение 5 лет до 30 июня 2029 года.

"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, не игравшим за клуб с начала войны

Педриньо в матче УПЛ. Фото с открытых источников

Педриньо присоединился к "Шахтеру" летом 2021 года, перейдя из португальской "Бенфики". В течение сезона 2021/22 он провел 19 матчей и забил 4 гола за "горняков". Также футболист выиграл Суперкубок Украины вместе с командой. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он на правах аренды три сезона выступал за "Атлетико Минейро", где сыграл 43 матчами в течение трех сезонов. Педриньо присоединится к тренировочному процессу команды в июле 2024 года.

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Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Ранее "Коментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.



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Источник: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2024/february/6_news/6_pedrinho/
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