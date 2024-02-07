"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, не игравшим за клуб с начала войны

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Педриньо. Новое соглашение предусматривает сотрудничество в течение 5 лет до 30 июня 2029 года.



Педриньо в матче УПЛ. Фото с открытых источников

Педриньо присоединился к "Шахтеру" летом 2021 года, перейдя из португальской "Бенфики". В течение сезона 2021/22 он провел 19 матчей и забил 4 гола за "горняков". Также футболист выиграл Суперкубок Украины вместе с командой. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он на правах аренды три сезона выступал за "Атлетико Минейро", где сыграл 43 матчами в течение трех сезонов. Педриньо присоединится к тренировочному процессу команды в июле 2024 года.

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