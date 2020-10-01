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Главная Новости Спорт футбол Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов
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Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

Украинским клубам не повезло со жребием в этот раз

1 октября 2020, 19:52
Автор:

Владимир Лавский

В Женеве завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Два представители Украины — "Динамо" и "Шахтер" — узнали, с кем им предстоит встретиться в новом сезоне. 

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" попал в группу В, где подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть против "Реала", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. 

Для украинского клуба этот квартет смело можно назвать группой смерти. О силе мадридцев лишний раз говорить не приходится, "Интер" на протяжении последних сезонов стабильно набирает, и сейчас по составу выглядит едва ли не сильнейшим клубом в Италии. Ну и немцы из четвертой корзины — однозначно худший вариант.

"Динамо" же сыграет в квартете G вместе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". 

В Киеве болельщики (если они будут на трибунах) точно увидят Криштиану Роналду и Лионеля Месси, двух лучших игроков современности. Ну и венгерский клуб выглядит "темной лошадкой", но не забываем о тренерской дуэли. Сергей Ребров приедет в Киев, чтобы сразиться против родного клуба. 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Динамо" разгромило "Гент" и впервые за четыре года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. 


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