Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов

В Женеве завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Два представители Украины — "Динамо" и "Шахтер" — узнали, с кем им предстоит встретиться в новом сезоне.

Донецкий "Шахтер" попал в группу В, где подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть против "Реала", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Для украинского клуба этот квартет смело можно назвать группой смерти. О силе мадридцев лишний раз говорить не приходится, "Интер" на протяжении последних сезонов стабильно набирает, и сейчас по составу выглядит едва ли не сильнейшим клубом в Италии. Ну и немцы из четвертой корзины — однозначно худший вариант.

"Динамо" же сыграет в квартете G вместе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

В Киеве болельщики (если они будут на трибунах) точно увидят Криштиану Роналду и Лионеля Месси, двух лучших игроков современности. Ну и венгерский клуб выглядит "темной лошадкой", но не забываем о тренерской дуэли. Сергей Ребров приедет в Киев, чтобы сразиться против родного клуба.

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