Шахтер официально разорвал контракт с футболистом сбежавшим в РФ

Рубрики
МЕНЮ
Куров Артем
Донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Александр Роспутько в форме Шахтера. Фото из открытых источников
Неделю назад в СМИ появилась информация, что игрок команды "Шахтер" U-19 Александр Роспутько не вернулся в Украину с выездного матча против "Антверпена". Донецкий клуб одержал победу в этой игре, а сам Роспутько провел на поле все 90 минут. Затем стало известно, что футболист не явился на самолет, которым команда должна была вылетать из Бельгии. В "Шахтере" подтвердили информацию по этому поводу, но не знали где он находился в тот момент.
О местонахождении Роспутько сообщил его отец Юрий. Мужчина заявил, что его сын находится в России.
Как передает портал "Комментарии", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки. По информации, появившейся на официальном сайте литовской федерации, организация получила штраф в размере 10 тысяч евро. Футбольным функционерам не понравилась песня фанатов в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч прошел еще в сентябре.
Обсуждения
Новости