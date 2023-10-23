Шахтер официально разорвал контракт с футболистом сбежавшим в РФ

Донецкий "Шахтер" расторг контракт с футболистом команды U-19, полузащитником Александром Роспутьком. Ранее стало известно, что футболист не вернулся в Украину вместе с командой после матча Юношеской лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Александр Роспутько в форме Шахтера. Фото из открытых источников





В связи с невозвратом к расположению команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК "Шахтер" расторг контракт с футболистом Александром Роспутьком, — говорится в сообщении клуба.

Детали побега

Неделю назад в СМИ появилась информация, что игрок команды "Шахтер" U-19 Александр Роспутько не вернулся в Украину с выездного матча против "Антверпена". Донецкий клуб одержал победу в этой игре, а сам Роспутько провел на поле все 90 минут. Затем стало известно, что футболист не явился на самолет, которым команда должна была вылетать из Бельгии. В "Шахтере" подтвердили информацию по этому поводу, но не знали где он находился в тот момент.

О местонахождении Роспутько сообщил его отец Юрий. Мужчина заявил, что его сын находится в России.





Пока я не могу сообщить причину, почему Саша скрылся из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о просьбе политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как бы это сделал на своей родине в Донецке, – сказал отец беглеца.





Как передает портал "Комментарии", Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Литвы (LFF) за антипутинские кричалки. По информации, появившейся на официальном сайте литовской федерации, организация получила штраф в размере 10 тысяч евро. Футбольным функционерам не понравилась песня фанатов в игре против Сербии (1:3) в рамках квалификации Евро-2024 по футболу. Матч прошел еще в сентябре.



