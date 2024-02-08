"Шахтер" – "Лехия": смотреть онлайн трансляцию матча



















Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Сегодня у "горняков" было запланировано два контрольных поединка, один из которых уже был сыгран. Вашему вниманию онлайн трансляция второго за день поединка украинского клуба против польской "Лехии" на YouTube канале "Шахтера".

Шахтер на сборах в Турции. Фото прес-служба клуба





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Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.

