logo

BTC/USD

45074.30

ETH/USD

2441.20

LTC/USD

69.05

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Шахтер" – "Лехия": смотреть онлайн трансляцию матча
commentss НОВОСТИ Все новости

"Шахтер" – "Лехия": смотреть онлайн трансляцию матча

В первом матче дня "Шахтер" разгромил туркменский "Аркадаг"

сегодня, 15:57
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Сегодня у "горняков" было запланировано два контрольных поединка, один из которых уже был сыгран. Вашему вниманию онлайн трансляция второго за день поединка украинского клуба против польской "Лехии" на YouTube канале "Шахтера".

"Шахтер" – "Лехия": смотреть онлайн трансляцию матча

Шахтер на сборах в Турции. Фото прес-служба клуба


Больше спортивных новостей

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой официально было объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым. Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Сегодня 8 февраля национальная сборная Украины по футболу узнает своих соперников по Лиге наций-2024/2025 в дивизионе B. Команда Сергея Реброва окажется во второй корзине во время жеребьевки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nf-4Pf5wWoc
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости