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"Шахтер" и "Тоттенхэм" согласовали компенсацию за трансфер Соломона: сколько получат горняки

Кроме компенсации "Шахтер" получит процент от предстоящих продаж Соломона

сегодня, 12:02
Автор:
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Куров Артем
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Израильский вингер Манор Соломон стал объектом громкого трансферного спора между футбольными клубами "Шахтер" и "Тоттенхэм". По информации, поступившей от Fotospor, стороны достигли договоренности, и "шпоры" признали необходимость выплаты компенсации украинскому клубу, передают "Комментарии".

"Шахтер" и "Тоттенхэм" согласовали компенсацию за трансфер Соломона: сколько получат горняки

Соломон в футболке "Тоттенхэма". Фото с открытых источников

После начавшихся еще летом переговоров "Тоттенхэм" согласился выплатить "Шахтеру" 6,5 млн евро, как компенсацию за трансфер Соломона. Кроме финансовой компенсации, донецкий клуб также получит процент будущей продажи израильтянина.



Между тем, аналогичная ситуация сложилась с "Галатасараем", который также использовал правила ФИФА, подписав бывшего игрока "Шахтера" Тете. Сейчас турецкий клуб отказывается выплачивать возмещение, и если спор не разрешится, размер компенсации будет установлен ФИФА. Ранее президент "горняков" Сергей Палкин отмечал, что в контракте с Тете предусмотрена сумма за досрочный разрыв договора — 150 миллионов евро.

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Источник: https://www.fotospor.com/
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