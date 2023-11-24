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"Шахтер" - "Полесье": где и когда смотреть битву лидеров УПЛ

"Шахтер" в последнем матче УПЛ уступил "Днепру-1"

сегодня, 14:32
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в украинской Премьер-лиге состоится матч команд, претендующих на чемпионство в текущем сезоне. "Шахтер" будет принимать новичка УПЛ "Полесье". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".

"Шахтер" - "Полесье": где и когда смотреть битву лидеров УПЛ

Шахтер перед матчем с Днепром-1. Фото прес-служба Шахтера

Где смотреть матч  

Матч "Шахтер" — "Полесье" можно будет посмотреть на платформах Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv и Vodafone TV. Начало в 19.00.


Перед матчем

Центральный матч тура в УПЛ "Шахтер" — "Полесье" состоится на "Арене Львов". "Горняки" находятся на 4 позиции в чемпионате, но имеют два матча в запасе. В последнем матче донецкий клуб проиграл "Днепру-1" со счетом 1:3.


"Полесье" располагается на второй строчке в турнирной таблице. В последних семи матчах УПЛ команда не потерпела ни одного поражения одержав 5 побед и 2 раза сыграв вничью. Последний матч "Полесье" проводило против "Металлиста 1925", где победило 2:1.

Читайте также, что завершившийся апрель 2021 года судебный процесс по обвинению Кэтрин Майорги против легенды футбола Криштиану Роналду в изнасиловании. Суд принял решение в пользу португальца.

Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы, играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".

Также отметим, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба Флорентино Перес определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.



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Источник: https://comments.ua/ua
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