"Шахтер" - "Боруссия": во сколько матч и где смотреть

Во вторник донецкий "Шахтер" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В Киев, где дончане проводят все свои домашние матчи, пожаловала "Боруссия" из Менхенгладбаха. "Комментарии" рассказывают о предматчевых раскладах и вариантах просмотра встречи.

Игра начнется в 19.55 на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Посмотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1" и стриминговой платформе Megogo.

К отчетному матчу "горняки" подходят в статусе лидера группы, имея в своем активе четыре очка за победу над "Реалом" (3:2) и ничью с "Интером" (0:0). У соперника — два балла, набранные с "Реалом" (2:2) и "Интером" (2:2).

Как ранее сообщали "Комментарии", "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и вышел на второе место в УПЛ.

"Горняки" достаточно быстро взялись за дело, и забили первый мяч уже на 27-й минуте. Мариупольцы неудачно сыграли во время углового, и Тищенко сыграл рукой в собственной штрафной. Тайсон уверенно реализовал пенальти, пробив в левый от себя угол ворот. Еще до перерыва хозяева увеличили разницу в счете. Дебютный мяч за основу ударом из-за пределов штрафной забил Георгий Судаков.







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