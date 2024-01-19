logo

BTC/USD

41425.00

ETH/USD

2486.08

LTC/USD

68.92

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Сейвы и ошибка Лунина: обзор матча "Атлетико" – "Реал" (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сейвы и ошибка Лунина: обзор матча "Атлетико" – "Реал" (ВИДЕО)

"Атлетико" прервал 21-матчевую беспроигрышную серию мадридского "Реала"

сегодня, 10:48
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Вчера проходили заключительные матчи 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них зрителей ждало "мадридское дерби" между "Реалом" и "Атлетико". Команды как и чуть больше недели назад в Суперкубке выдали очень зрелищный матч. Тогда сильнее оказались "сливочные" (5:3), а сейчас все наоборот. Вашему вниманию обзор матча.

Сейвы и ошибка Лунина: обзор матча "Атлетико" – "Реал" (ВИДЕО)

Гризманн празднует гол. Фото прес-служба Атлетико


Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона" 1:3

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2

  • "Валенсия" – "Сельта" 1:3

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид 4:2 (после д.ч.)

  • "Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Читайте также, что украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) узнала имя своей соперницы в третьем круге Australian Open. На этом этапе Костюк сыграет против россиянки Элины Аванесян (№74 WTA).



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QCa8odaWiYY
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости