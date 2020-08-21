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"Севилья" - победитель Лиги Европы

В финале "Севилья" обыграла "Интер"

21 августа 2020, 23:53
Автор:

Владимир Лавский

В финале Лиги Европы испанская "Севилья" одержала волевую победу над итальянским "Интером" (3:2) и стала победителем турнира.

Уже на стартовых минутах "Интер" получил право на пенальти из-за фола Диего Карлоса на Ромелу Лукаку. Сам же бельгиец исполнил удар в левый угол и вывел итальянцев вперед. Уже на 12-й минуте "Севилья" сравняла счет. Хесус Навас подал на линию вратарской, а там Люк де Йонг в падении головой сумел протолкнуть мяч в сетку мимо Хандановича. Второй мяч голландца получился похожим. Опять подача с фланга (в этот раз от Банеги), и де Йонг в прыжке перевисел всю оборону и подправил мяч в сетку над Хандановичем.

"Севилья" - победитель Лиги Европы

До перерыва "Интер" сумел сравнять счет. Годин остался в чужой штрафной после углового и мастерски переправил мяч под перекладину ударом головой с восьми метров. Развязка же наступила за 15 минут до конца. Во время очередного углового у ворот "Интера" Диего Карлос попытался пробить в падении через себя, мяч полетел в направлении ворот, где Лукаку и подправил в свои - 3:2. На последних минутах миланцы пытались сравнять цифры на табло, но попытки были тщетны. 

"Севилья" стала шестикратным победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы, что является абсолютным рекордом турнира.

Ранее "Комментарии" сообщали, что донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" с побед стартовали в новом сезоне УПЛ. 


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