Киевское "Динамо" и "Шахтер" стартовали с побед в чемпионате Украины

21 августа стартовал новый футбольный сезон в Украине. Фавориты турнира - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" добились уверенных побед.

Открывали игровой день киевляне. На стадионе "Динамо им. Валерия Лобановского" подопечные Мирчи Луческу разгромили донецкий "Олимпик" - 4:1. Положил начало разгрому Виталий Буяльский, который классно откликнулся на подачу с левого фланга. Уже на 16-й минуте Завийский, пытаясь перехватить подачу слева, срезал мяч в собственные ворота. До перерыва дончане один мяч отыграли. Политыло прорвался по правому краю штрафной и спокойно переиграл Бущана.

Во втором тайме киевляне только упрочили свое преимущество. Сначала Супряга оказался один перед воротами и с нескольких метров не имел права промахнуться, а подвел итог Виктор Цыганков, который с близкого расстояния не оставил шансов Кичаку. Как итог, 4:1, в первом матче под руководством Луческу "Динамо" побеждает.

Затем победу добыл действующий чемпион страны и бывший клуб Луческу - "Шахтер", который победил коваливский "Колос" - 3:1.

Дончане очень долго не могли забить "Колосу", причем сначала Тайсон, а потом Марлос не реализовали пенальти. Третий пенальти во втором тайме "горняки" все же забили, отличился Алан Патрик. Чуть позже бразильский полузащитник оформил оформил дубль, а третий мяч в сетку "Колоса" отправил Тете. Единственная утеха для гостей - мяч престижа Даниса Костышина, сына главного тренера Руслана Костышина.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы.

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