Сергей Ребров досрочно привел команду к победе в чемпионате ОАЭ

Сергей Ребров досрочно привел "Аль-Айн" к победе в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов за три тура до его окончания. Об этом сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Сергей Ребров досрочно привел команду к победе (фото из открытых источников)

"В 23-м туре чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" с разгромным счетом – 5:0 выиграл у "Аль-Джазиры". Это самая большая победа команды под руководством украинского тренера. Напомним, в начале мая команда Сергея Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ. Уже традиционно Ребров отпраздновал чемпионский титул с украинским флагом. Вместе со своими подопечными тренер сфотографировался с сине желтым флагом. Для Сергея Реброва это шестой чемпионский титул в карьере как тренера. Три победы украинец получил с венгерским "Ференцвар и дважды был чемпионом с киевским "Динамо"", говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ребров рассказал, возглавит ли сборную Украины по футболу . Известный украинский тренер и в прошлом футболист Сергей Ребров прокомментировал ситуацию о том, согласится ли он стать главным тренером национальной сборной Украины по футболу. По словам легенды украинского футбола, он с радостью возглавил бы национальную сборную родной страны.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Сергей Ребров отреагировал на поражение сборной Украины . Известный украинский тренер Сергей Ребров поделился своим мнением о поражении Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Тренер отметил, что английская команда на Чемпионате Европы не пропустила в свои ворота ни одного гола. Он заявил, что Англия и Италия – главные претенденты на победу. Кроме того, он отреагировал на смазанный дебют матча украинской сборной.

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