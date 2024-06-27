Сборная Украины установила уникальное достижение на Евро-2024

Сборная Украины по футболу закончила выступления на Евро-2024 на групповом этапе. Однако эта ситуация не помешала украинской команде установить несколько достижений Чемпионата Европы по футболу.



Сборная Украины на Евро-2024. Фото из открытых источников

Сборная Украины стала первой сборной в новейшей истории Чемпионата Европы, которая не смогла попасть в плей-офф, имея в активе 4 очка. Это произошло впервые после изменения формата турнира и увеличения количества участников до 24.

Команда Сергея Реброва проиграла первый матч сборной Румынии 3:0. В следующей игре победила Словакию 2:1, а в последнем матче группового этапа сыграла в ничью 0:0 с Бельгией. Таким образом, сборная Украины получила 4 очка, как и остальные команды в группе E, где каждая сборная имела одно поражение, ничью и победу. Однако из-за разницы голов Украина заняла четвертое место и прекратила участие на Евро-2024 на групповой стадии.

Также сборная Украины благодаря 4 очкам на Евро-2024 установила личный рекорд по своим выступлениям на групповой стадии Чемпионатов Европы:

— Евро-2012: 3 очка;

— Евро-2016: 0 очков;

— Евро-2020: 3 очка;

— Евро-2024: 4 очка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шансах разных сборных одержать победу на Чемпионате Европы по футболу. В списке выделяются команды из двух стран, имеющих наибольшую вероятность выиграть Евро-2024. Шансы Украины были оценены в 1%.

Также "Комментарии" писали, что после обновления рейтинга ФИФА сборная Украины сменила свою позицию. Команда Реброва потеряла две позиции и заняла 24-е место. Если брать рейтинг лучших команд в Европе, то Украина сохранила 12 место.