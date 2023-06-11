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Скандал на финале Лиги чемпионов: охранники пытались забрать у мужчины украинский флаг (ВИДЕО)

Сотрудники стадиона в Стамбуле отличились позорным поступком

сегодня, 21:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Вчера, 10 июня, прошел финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2022/2023 , где встретились представители английского "Манчестер Сити" и миланского "Интера". Поединок проходил на стадионе "Олимпийский" в столице Турции – Стамбуле.

Скандал на финале Лиги чемпионов: охранники пытались забрать у мужчины украинский флаг (ВИДЕО)

Скандал на финале Лиги чемпионов (коллаж по открытым источникам)

Именно на этой встрече произошла скандальная история. Сотрудники стадиона пытались забрать у одного из болельщиков украинский флаг информирует Telegram-канал "Бомбардир" .


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На видеоролике можно увидеть, как из рук болельщика, бывшего в форме "Манчестер Сити", стюарды, применив силу, хотят отобрать сине-желтое знамя. Они нанесли болельщику удары по рукам и забрали флаг Украины.

Объяснение своих действий работники стадиона не дают.

Телеграм-канал информирует, что после многих переговоров болельщику таки отдали флаг Украины, но вывесить его не дали, построив живой коридор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представительница Польши на Евровидении прокомментировала скандал из-за связи ее брата с Россией. Исполнительница из Польши Бланка, представлявшая эту страну в Евровидении-2023, высказалась по поводу того, что ее брат выступает за кровавый режим Кремля. Польская знаменитость рассказала, что вся ее семья поддерживает только Украину. По этой причине ей больно из-за того, что ее брат обвиняется в поддержке страны-агрессора. Она добавляет, что ее родственники никогда не поддерживали РФ. Сама Бланка с нетерпением ждет, когда наша страна победит, и она сможет приехать в Украину со своими песнями. При этом брат исполнительницы Оливер обнародовал пост на своей странице, где поддержит пропагандистские нарративы. Там речь шла о "киевских нацистах" и "освободителях".



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