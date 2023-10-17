Сборная Украины шокировала англичан в футбольном матче

Молодежная сборная Украины до 21 года одержала сенсационную победу над сверстниками из Англии. Благодаря победе Украина возглавила группу F и увеличила шансы на выход в основную сетку Чемпионата Европы.

Молодежная сборная Украины выиграла команду Англии. Фото из открытых источников

Сборная Англии подходила в качестве фаворита к матчу с Украиной. Англичане являются действующими чемпионами Европы. Однако сине-желтые удачно начали поединок и в первом тайме благодаря голам Волошина и Очеретько вели в счете 2:0.

Однако во втором тайме тренер сборной Англии произвел несколько замен и изменил ситуацию на поле. Один мяч англичане забили на 67 минуте усилиями Мадуэке, а уже к концу поединка на 89 минуте сравняли счет. Арбитр матча добавил 6 минут к основному времени, которое могло завершиться ничьей. Однако молодежная сборная Украины шокировала англичан. Рубчинский удачно отдал пас на Квасницу, а тот отправил мяч в ворота, чем принес победу Украине.

По итогам трех туров Украина занимает первое место в группе F с 9 очками. Англичане, несмотря на единственное поражение от Украины, делят второе место с сербами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сборная Украины по футболу выиграла матч отборочного турнира к чемпионату Евро 2024 против команды Македонии. Таким образом, украинская команда закрепилась на третьей позиции в своей группе. Следующий матч Украина сыграет 17 октября против сборной Мальты.

Также "Комментарии" писали, что испанское издание назвало футболиста, который получит Золотой мяч 2023. Согласно утечке информации в этом году победителем номинации и лучшим футболистом года станет аргентинский нападающий Лионель Месси.