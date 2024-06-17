Сборная Украины разгромно проиграла Румынии: реакция игроков

Сегодня украинская национальная сборная под руководством Сергея Реброва начала участие в чемпионате Евро-2024. В своем первом матче "сине-желтые" неожиданно проиграли румынам с разгромным счетом 0:3. Такой результат послужил шоком для игроков и болельщиков.

Сборная Украины проиграла

В середине первого тайма украинцы пропустили гол из-за ошибок Матвиенко и Лунина. В начале второй половины игры Марин и Дрегуш довели счет до разгромного. Хотя до завершения матча оставалось больше 30 минут, подопечные Реброва не смогли забить хотя бы гол престижа.

Александр Зинченко прокомментировал неудачный результат. Он подчеркнул, что ему не хватает слов, чтобы объяснить произошедшее. По его словам, ему стыдно смотреть в глаза болельщикам. Зинченко подчеркнул, что все в сборной понимают, какой стыд свершился. Он пообещал, что сборная порадует своих болельщиков следующего матча.

Кстати, Александр Зинченко отыграл полный матч против Румынии, заменив Виталия Миколенко на левом фланге защиты.

Следующий матч на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва сыграют 21 июня против сборной Словакии.

К слову, негативно показали себя некоторые фанаты Румынии. В частности, вывесили на трибуне флаг так называемой "ДНР". Как они пронесли на стадион эту "тряпку", пока неизвестно. Стоит отметить, что на матче-открытии Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии на трибунах также появились флаги России. На одном из флагов, появившихся на трибунах Альянца Арены в Мюнхене, была надпись "Белгород".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина вошла в топ-10 самых дорогих команд Евро-2024.



