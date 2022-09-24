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Сборная Украины разгромила Армению забив пять голов

Украина победила в футбольном матче

сегодня, 18:20
Автор:

Slava Kot
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Украинская сборная в рамках турнира Лиги наций одержала победу над командой Армении со счетом 0:5.

Сборная Украины разгромила Армению забив пять голов

Сборная Украины разгромила Армению забив пять голов. Фото с открытых источников

Сборная Украины по футболу провела матч пятого тура Лиги наций УЕФА и победила сборную Армении, забив пять голов. Армяне не смогли поразить ворота Андрея Лунина.

Первый тайм прошел в полной доминации украинской команды, но сборная смогла забить всего один гол усилиями Тимчика, которому ассистист отдал Зубков. Во втором тайме команда Петракова забила уже гораздо больше мячей. На 57 минуте отличился уже Зубков, которому передачу отдал Тимчик. Так украинские игроки отблагодарили друг друга.

На 67 минуте матча вышел Довбик, заменивший другого форварда сборной Яремчука. Всего через 2 минуты, а именно на 69, Довбик отметился результативными действиями и отправил мяч в сетку ворот.

В конце игры сборная футбола Армяне посыпалась, но за последние 10 минут пропустила еще два гола. На 81 минуте отличился Игнатенко, а последний гол в матче забил Довбик на 84. Таким образом, Довбик оформил дублю, а сборная Украины победила со счетом 0:5.

Это вторая игра из трех сентябрьских матчей, которую должна сыграть украинская команда. Напомним, что несколько дней назад сборная Украины уступила Шотландии фактически без боя со счетом 3:0.

27 сентября украинская команда сможет отомстить за предыдущее поражение, ведь снова будет играть с шотландцами.

Пока Украина на первом месте в своей группе в Лиге наций с 10 очками, шотландцы вторые – у них 9 пунктов, но есть матч в запасе.

Также портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, с кем будет играть Шахтер и Динамо в еврокубках.



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