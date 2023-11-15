Сборная Украины одержала первую победу в раунде отбора на Евро-2024 (U-19)

Сегодня, 15 ноября, юношеская сборная Украины начала квалификационный раунд Евро-2024 (U-19). Национальная команда находится в группе 7 вместе с коллективами Словакии, Косово и Мальты. Об этом сообщает УАФ, передают "Комментарии".



Сборная Украины (U-19) перед матчем. Фото прес-служба УАФ

Такой мини-турнир пройдет до 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали на стадионе "Сентенари". Сегодня сборная Украины встречалась с хозяевами турнира.



Состав сборной Украины (U-19): Фесюк, Огарков (Дикий, 90), Михавко, Мельниченко, Гусев, Михайлов (Ермачков, 87), Ващенко (Микитюк, 64), Кремчанин, Мануйлов (Саленко, 64), Тутеров, Пономаренко (Панченко, 87).



События матча

Украинцы открыли счет на 17-й минуте. Мануйлов поразил ворота Мальты отличным исполнением штрафного удара. Удвоить преимущество могли Тутеров и Пономаренко, но в первом случае соперников спас голкипер, а во втором Пономаренко не попал в ворота. В конце концов хозяева сумели отыграться, когда Пономаренко срезал мяч в свои ворота после подачи Барбары с углового.



На 71-й минуте Пономаренко со штрафного ударил по воротам, а рикошет от Аттарда помог мячу попасть в ворота второй раз. Хотя мальтийцы ответили ударом Барбары и опасным ударом Фенека, Мельниченко забил третий гол на 88-й минуте. В итоге сборная Украины одержала победу 3:1 в первом матче раунда отбора на Евро-2024 (U-19).



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