На ключевой матч сборной во Львове будут пускать не всех: кого пропустят

Во вторник 12 октября на "Арене Львов" состоится один из главных матчей в групповом отборе на Чемпионат мира по футболу для сборной Украины, но "синие жёлтые" могут остаться без поддержки родных трибун. Всему виной коронавирус. Посетить матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины смогут только те украинцы, у которых есть сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Сovid-19. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт стадиона "Арена Львов", ссылаясь на решение областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сборная Украины Фото: УАФ

Организаторы прогнозируют, что главную команду страны придёт поддержать до 20 тысяч соотечественников. При этом информационный ресурс сообщает, что на стадион смогут попасть только те люди, которые смогут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, причём он должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до начала матча. Также подойдёт экспресс-тест на определение антигена коронавируса. Ну, и главным документом, который позволит пройти на стадион, станет сертификат о прохождении полного курса вакцинации.

"Арена Львов" просит болельщиков с пониманием отнестись к таким правилам. При этом организаторы предупреждают, что даже те болельщики, которые имеют один из трех вышеуказанных документов, должны будут соблюдать карантинные меры на трибунах стадиона. Болельщики должны будут находиться в защитных масках и пройти температурный скрининг. Билеты на матч между сборной Украины и Боснии и Герцеговины можно приобрести только онлайн.

Главной команде страны предстоит провести ещё три матча в своей группе. Ни в одном из них непозволительно терять очки. Один с финнами и два дома и на выезде с Боснией и Герцеговиной.

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