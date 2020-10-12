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Главная Новости Спорт футбол Сборная Испании прибыла в Украину на матч Лиги наций: состав соперника
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Сборная Испании прибыла в Украину на матч Лиги наций: состав соперника

Вечером 11 сентября рейс со сборной Испании на борту приземлился в Борисполе

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Сборная Испании прибыла в Борисполь на матч Лиги наций против Украины. Об этом сообщает официальный аккаунт испанской сборной в Твиттере. 

Сборная Испании прибыла в Украину на матч Лиги наций: состав соперника

Всего в составе 22 футболиста. Не смогут принять участие в игре во вторник защитник Диего Льоренте и нападающий Херард Морено, оба футболиста травмированы. 

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Унаи Симон ("Атлетик").

Защитники: Хесус Навас ("Севилья"), Серхио Рамос ("Реал"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Ерик Гарсия ("Манчестер Сити", Англия), Хосе Луис Гайя ("Валенсия"), Серхио Регилон ("Тоттенхэм", Англия), Сержи Роберто ("Барселона").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Дани Себальос ("Арсенал", Англия), Серхио Каналес ("Бетис"), Хосе Кампанья ("Леванте").

Нападающие: Родриго Морено ("Лидс Юнайтед", Англия), Ансу Фати ("Барселона"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Дани Ольмо (РБ "Лейпциг", Германия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад").

Матч 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Испании состоится во вторник, 13 октября в Киеве на национальном спортивном комплексе "Олимпийский". Начало — в 21.45. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Испании подопечные Андрея Шевченко разгромно уступили. 

Большинство событий игры произошло в первом тайме. Уже на второй минуте был назначен пенальти в ворота Андрея Пятова. Ансу Фати ворвался в штрафную площадь, где его сбил защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. К мячу подошел Серхио Рамос и уверенно пробил в левый нижний угол. Голкипер дончан, хоть к мячу и добрался, однако отразить в сторону не смог. Второй мяч в игре забил также капитан испанской команды. После кросса слева Рамос выиграл борьбу в воздухе и головой по высокой дуге перебросил Пятова. Еще до перерыва Ансу Фати нанес классный обводящий в правый угол, и от штанги мяч оказался в сетке. 


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