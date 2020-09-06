Сборная Украины по футболу разгромно уступила Испании

В матче второго тура Лиги наций сборная Украины проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

Большинство событий игры произошло в первом тайме. Уже на второй минуте был назначен пенальти в ворота Андрея Пятова. Ансу Фати ворвался в штрафную площадь, где его сбил защитник "Шахтера" Сергей Кривцов. К мячу подошел Серхио Рамос и уверенно пробил в левый нижний угол. Голкипер дончан, хоть к мячу и добрался, однако отразить в сторону не смог. Второй мяч в игре забил также капитан испанской команды. После кросса слева Рамос выиграл борьбу в воздухе и головой по высокой дуге перебросил Пятова. Еще до перерыва Ансу Фати нанес классный обводящий в правый угол, и от штанги мяч оказался в сетке.

Окончательный счет установил Фернан Торрес. Во втором тайме новичок "Манчестер Сити" поймал мяч с лета и с пяти метров расстрелял Пятова. Как итог, счет 0:4. После двух сыгранных матчей у команды Андрея Шевченко три очка.

Как ранее сообщали "Комментарии", сборная Украины в первом туре Лиги наций обыграла Швейцарию (2:1).

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