Самый важный матч отбора на ЧМ-2022: сегодня сборную Украины устроит только один результат

Сегодня, 16 ноября сборной Украины предстоит провести последний матч отбора ЧМ-2022. "Сине-желтые" на протяжении всего отбора теряли очки в тех матчах, когда, казалось бы, вот она победа совсем близко. И теперь остался всего один вариант – победить сборную Боснии и Герцеговины в гостевом матче, чтобы получить шанс занять второе место в группе и попасть на стыковые матчи, продолжив борьбу за попадание на ЧМ-2022. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Сборная Украины. Фото: УАФ

Как бы странно это не звучало, но сегодняшний матч сборной Украины – это как раз тот случай, когда не все зависит от украинских футболистов. Должны еще не подкачать французы в матче против финнов. На сегодняшний день в группе D сборная Франции, заняв первое место, уже может паковать свои чемоданы для поездки в Катар, чего не скажешь о сборной Финляндии, сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины. Теоретические шансы оказаться на второй позиции в группе и попасть на стыковые матчи есть у всех троих. Если же французы выйдут на футбольное поле просто отбыть время, то тогда старания Украины в матче с Боснией и Герцеговиной не будет так уж и важны. Поэтому завтра футбольная Украины будет смотреть матч главной команды страны с оглядкой на игру сборной Франции и сборной Финляндии.

Для Украины будут приемлемыми два сценария. Первый, самый желанный для Украины, "сине-жёлтые" выигрывают у боснийцев, французы не оставляют шанса финнам. Украина набирает 12 очок в группе и занимает второе место. Второй сценарий: Украина "бьет на выезде" Боснию и Герцеговину, Финляндия довольствуется лишь ничьей с Францией, забив меньше, чем Украина в Зенице. И дальше по разнице забитых и пропущенных второе место занимает Украины и проходит на стадию плей-офф. Вывод отсюда напрашивается простой – Украине нужно выходить на свой последний матч без компромиссов, бежать в атаку, пытаясь забыть, как можно больше голов и надеяться на осечку финнов в игре со сборной Франции.

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