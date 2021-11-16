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Самый важный матч отбора на ЧМ-2022: сегодня сборную Украины устроит только один результат

Сборную Украины устроит только победа и то при условии, что французы не подкачают

16 ноября 2021, 07:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня, 16 ноября сборной Украины предстоит провести последний матч отбора ЧМ-2022. "Сине-желтые" на протяжении всего отбора теряли очки в тех матчах, когда, казалось бы, вот она победа совсем близко. И теперь остался всего один вариант – победить сборную Боснии и Герцеговины в гостевом матче, чтобы получить шанс занять второе место в группе и попасть на стыковые матчи, продолжив борьбу за попадание на ЧМ-2022. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Самый важный матч отбора на ЧМ-2022: сегодня сборную Украины устроит только один результат

Сборная Украины. Фото: УАФ

Как бы странно это не звучало, но сегодняшний матч сборной Украины – это как раз тот случай, когда не все зависит от украинских футболистов. Должны еще не подкачать французы в матче против финнов. На сегодняшний день в группе D сборная Франции, заняв первое место, уже может паковать свои чемоданы для поездки в Катар, чего не скажешь о сборной Финляндии, сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины. Теоретические шансы оказаться на второй позиции в группе и попасть на стыковые матчи есть у всех троих. Если же французы выйдут на футбольное поле просто отбыть время, то тогда старания Украины в матче с Боснией и Герцеговиной не будет так уж и важны. Поэтому завтра футбольная Украины будет смотреть матч главной команды страны с оглядкой на игру сборной Франции и сборной Финляндии.

Для Украины будут приемлемыми два сценария. Первый, самый желанный для Украины, "сине-жёлтые" выигрывают у боснийцев, французы не оставляют шанса финнам. Украина набирает 12 очок в группе и занимает второе место. Второй сценарий: Украина "бьет на выезде" Боснию и Герцеговину, Финляндия довольствуется лишь ничьей с Францией, забив меньше, чем Украина в Зенице. И дальше по разнице забитых и пропущенных второе место занимает Украины и проходит на стадию плей-офф. Вывод отсюда напрашивается простой – Украине нужно выходить на свой последний матч без компромиссов, бежать в атаку, пытаясь забыть, как можно больше голов и надеяться на осечку финнов в игре со сборной Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — сборная Украины снова сыграла вничью, в этот раз с болгарами.


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Источник: https://sport.ua/news/562259-kak-ukraina-igrala-v-poslednih-matchah-otbora-na-chempionaty-mira
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