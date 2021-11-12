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Пора идти в церковь всей командой: сборная Украины снова сыграла вничью

Несмотря на огромное количество голевых моментов украинцы не сумели вырвать победу

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В 2021 году сборная Украины по футболу сыграла 16 матчей. Ровно половина из них уже завершилась со счётом 1:1. Украину за глаза начали называть самой "миролюбивой" командой. Вот и в очередном товарищеском матче со сборной Болгарии сборная Украины разошлась миром. Счет на табло после завершения игры – 1:1. 

Пора идти в церковь всей командой: сборная Украины снова сыграла вничью

Сборная Украины. Фото: sportal.bg

Досадными есть два момента. Первый – сборная Украины играла дома, принимая болгар в Одессе на стадионе "Черноморец", но и это не помогло украинцам победить. Второй досадный момент – нашей команде пришлось отыгрываться, и ничья спасла "сине-желтых" от поражения.

Правды ради, нужно признать, что украинцы с первых минут матча пошли в атаку, демонстрировали атакующий, резвый футбол, но моменты своих атак не сумели реализовать, чего не скажешь о гостях. По факту, болгары реализовали свой единственный голевой момент в первом тайме, открыв счет на 34 минуте поединка. 

Во втором тайме на поле вышла сборная Украины, которая получила четкую установку – атаковать. В середине второго тайма Ярмоленко дважды заставил голкипера сборной Болгарии Михайлова вынимать мяч из сетки, но турецкая бригада арбитров в обоих случаях зафиксировала офсайд. И все же на 79-й минуте поединка украинцам улыбнулась удача. Отличился Степаненко, который и сравнял счет в матче. 

По итогам игры главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что в целом он доволен игрой футболистов, но огорчил итоговый результат. В то же время коуч высказал надежду, что игроки приберегли голы для последней игры в отборочном цикле на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Матч должен состояться 16 ноября, там украинцам уж точно нельзя терять очки и играть нужно только на победу.

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Источник: https://sport.ua/news/561744-dikiy-nefart-i-ocherednaya-nichya-sbornaya-ukrainy-razoshlas-mirom-s-bolgariey
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