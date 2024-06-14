Самые дорогие команды Евро-2024: какое место заняла Украина

Спортивное коммьюнити готовится к встрече с лучшими футбольными сборными континента на чемпионате Европы, который начнется сегодня, 14 июня, в Германии. За участие в борьбе за титул будут соревноваться 24 команды, разделенные на шесть групп.

Украина в топ-10 самых дорогих команд Евро-2024

Согласно анализу, опубликованному порталом Transfermarkt, общая стоимость участников турнира составляет 11,4 миллиарда евро. Самой дорогой сборной признана команда Англии с расчетной стоимостью 1,52 миллиарда евро, но вслед за ними с отметкой в 1,23 миллиарда евро идут французы. Сборная Португалии также превысила барьер в 1 миллиард евро, демонстрируя финансовую и спортивную мощь.

Среди этих грандов появилась и сборная Украины, которую подопечные Сергея Реброва вывели в топ-10 самых дорогих команд турнира со стоимостью 379 миллионов евро, превзойдя даже бронзовый призёр мирового первенства — Хорватию.

Интересный момент, что среди участников чемпионата Европы есть 11 футболистов, оцененных в 100 миллионов евро и более. Английская сборная гордится наличием пяти таких игроков, среди которых Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем – нынешние звезды Реала.

В турнире также будут представлены команды с меньшими достоинствами, но не меньшими амбициями. К примеру, сборная Словакии и Румынии, хоть и есть среди четырех самых дешевых сборных Евро-2024, со стоимостью 156,40 миллиона евро и 92,13 миллиона евро соответственно, однако их выступления могут удивить на турнире.

Напомним, что украинский футболист стал лучшим бомбардиром Ла-Лиги. Довбик опередил своего основного соперника, норвежца Александра Серлота из "Вильярреала", всего на один гол, что добавило интриги в последние туры чемпионата.