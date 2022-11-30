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Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают

Десятка самых высокооплачиваемых футболистов мира в общей сложности зарабатывает более 0,5 млрд долларов в год. В эту сумму входит как заработок от рекламы и спонсорских контрактов, так и зарплата по клубному контракту.

сегодня, 11:30
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Автор:

Slava Kot

Семь из десяти самых высокооплачиваемых игроков мира играют на Чемпионате мира в Катаре. Их суммарные доходы составляют более 500 млн долларов. Эта сумма включает как контракты игроков с клубами, так и внефутбольную деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают

Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: из открытых источников

Издание Forbes опубликовало материал с самыми высокооплачиваемыми игроками футбола за сезон 2022-2023.

7. Кевин де Брюйне – 29 млн долларов

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 2

  • Национальная сборная: Бельгия
  • Футбольный клуб: Манчестер Сити
  • Зарплата в клубе: 25 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 4 млн долларов

6. Эден Азар – 31 млн долларов

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 3

  • Национальная сборная: Бельгия
  • Футбольный клуб: Реал Мадрид
  • Зарплата в клубе: 27 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 4 млн долларов

5. Роберт Левандовски – 35 млн долларов

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 4

  • Национальная сборная: Польша
  • Футбольный клуб: Барселона
  • Зарплата в клубе: 27 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 8 млн долларов

4. Неймар – 87 млн долларов

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 5

  • Национальная сборная: Бразилия
  • Футбольный клуб: ПСЖ
  • Зарплата в клубе: 55 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 32 млн долларов

3. Криштиану Роналду – 100 млн долларов

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 6

  • Национальная сборная: Португалия
  • Футбольный клуб: Манчестер Юнайтед (свободный агент)
  • Зарплата в клубе: 40 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 60 млн долларов

2. Лионель Месси

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 7

  • Национальная сборная: Аргентина
  • Футбольный клуб: ПСЖ
  • Зарплата в клубе: 65 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 55 млн долларов

1. Килиан Мбаппе

Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают - фото 8

  • Национальная сборная Франция
  • Футбольный клуб: ПСЖ
  • Зарплата в клубе: 110 млн долларов
  • Деньги от спонсоров: 18 млн долларов

В этом году французский футболист заработает около 110 миллионов долларов от контракта с клубом. К этому прибавляется около 18 миллионов долларов от таких спонсоров, таких как Nike, Dior, Hublot, Oakley и Panini. Также стоит отметить, что француз в третий раз появился на обложке видеоигры FIFA EA Sports, основал собственную продюсерскую компанию Zebra Valley и инвестировал в платформу NFT Sorare.

Еще три игрока из десяти богатейших игроков мира пропускают Чемпионат мира по футболу в Катаре. Это Мохамед Салах (ориентировочный заработок 53 млн. долларов), Эрлинг Холанд (39 млн.) и Андрес Иньеста (30 млн.).

В случае с Салахом и Холандом страны, представляемые ими – Египет и Норвегия – просто не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В свою очередь игрок сборной Испании Иньеста, выступавший на чемпионате мира, отказался от выступлений за национальную сборную в 2018 году.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, сколько денег получат национальные сборные за участие и победу на Чемпионате мира 2022 года.

Также "Комментарии" писали о мужчине, выбежавшем на футбольное поле во время матча Чемпионата мира. На его футболке была надпись "Спасите Украину".



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Источник: https://www.forbes.com/sites/justinbirnbaum/2022/10/07/the-worlds-highest-paid-soccer-players-2022-kylian-mbapp-claims-no-1-while-erling-haaland-debuts/?sh=353aaf08629d
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