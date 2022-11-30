Самые богатые игроки чемпионата мира. Сколько они зарабатывают

Семь из десяти самых высокооплачиваемых игроков мира играют на Чемпионате мира в Катаре. Их суммарные доходы составляют более 500 млн долларов. Эта сумма включает как контракты игроков с клубами, так и внефутбольную деятельность. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: из открытых источников

Издание Forbes опубликовало материал с самыми высокооплачиваемыми игроками футбола за сезон 2022-2023.

7. Кевин де Брюйне – 29 млн долларов





Национальная сборная: Бельгия

Футбольный клуб: Манчестер Сити

Зарплата в клубе: 25 млн долларов

Деньги от спонсоров: 4 млн долларов

6. Эден Азар – 31 млн долларов





Национальная сборная: Бельгия

Футбольный клуб: Реал Мадрид

Зарплата в клубе: 27 млн долларов

Деньги от спонсоров: 4 млн долларов

5. Роберт Левандовски – 35 млн долларов





Национальная сборная: Польша

Футбольный клуб: Барселона

Зарплата в клубе: 27 млн долларов

Деньги от спонсоров: 8 млн долларов

4. Неймар – 87 млн долларов





Национальная сборная: Бразилия

Футбольный клуб: ПСЖ

Зарплата в клубе: 55 млн долларов

Деньги от спонсоров: 32 млн долларов

3. Криштиану Роналду – 100 млн долларов





Национальная сборная: Португалия

Футбольный клуб: Манчестер Юнайтед (свободный агент)

Зарплата в клубе: 40 млн долларов

Деньги от спонсоров: 60 млн долларов

2. Лионель Месси





Национальная сборная: Аргентина

Футбольный клуб: ПСЖ

Зарплата в клубе: 65 млн долларов

Деньги от спонсоров: 55 млн долларов

1. Килиан Мбаппе





Национальная сборная Франция

Футбольный клуб: ПСЖ

Зарплата в клубе: 110 млн долларов

Деньги от спонсоров: 18 млн долларов

В этом году французский футболист заработает около 110 миллионов долларов от контракта с клубом. К этому прибавляется около 18 миллионов долларов от таких спонсоров, таких как Nike, Dior, Hublot, Oakley и Panini. Также стоит отметить, что француз в третий раз появился на обложке видеоигры FIFA EA Sports, основал собственную продюсерскую компанию Zebra Valley и инвестировал в платформу NFT Sorare.

Еще три игрока из десяти богатейших игроков мира пропускают Чемпионат мира по футболу в Катаре. Это Мохамед Салах (ориентировочный заработок 53 млн. долларов), Эрлинг Холанд (39 млн.) и Андрес Иньеста (30 млн.).

В случае с Салахом и Холандом страны, представляемые ими – Египет и Норвегия – просто не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В свою очередь игрок сборной Испании Иньеста, выступавший на чемпионате мира, отказался от выступлений за национальную сборную в 2018 году.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, сколько денег получат национальные сборные за участие и победу на Чемпионате мира 2022 года.

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