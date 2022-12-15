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Самую сексуальную болельщицу ЧМ окружила толпа мужчин на стадионе. Что случилось

Толпа мужчин не отпускала со стадиона хорватскую модель Ивану Кнолль, которая своим видом привлекла внимание миллионов болельщиков.

сегодня, 11:30
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Автор:

Slava Kot

Одна из популярнейших болельщиц Чемпионата мира в Катаре хорватская модель Ивана Кнолль посетила очередной матч сборной Хорватии. Однако после завершения матча женщина долго не могла покинуть стадион, ведь оказалась в толпе мужчин, которые хотели сделать с ней фото. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram хорватки.

Самую сексуальную болельщицу ЧМ окружила толпа мужчин на стадионе. Что случилось

Хорватская болельщица Ивана Кнолль. Фото: из открытых источников

Хорватка Ивана Кнолль, которая была рождена в Германии и является самой популярной болельщицей сборной Хорватии на чемпионате мира, кажется, имеет больше болельщиков, чем она думала.

У живущей и работающей в Майами модели возникли проблемы с тем, чтобы покинуть стадион после полуфинального матча Чемпионата мира, в котором сборная Хорватии проиграла Аргентине со счетом 0:3. Толпа мужчин окружила хорватскую болельщицу и делала фото с моделью. Лишь после вмешательства полиции женщине удалось благополучно покинуть стадион.

"Это мой третий Чемпионат мира подряд. Это действительно замечательно. Никто еще не сказал мне прикрываться. Все хотят иметь фотографии со мной, даже местные", — рассказала женщина

Перед началом футбольного Мундиаля в хорватской модели было 600 тыс. подписчиков, однако почти месяц футбольного праздника Ивана Кнолль увеличила число своих фолловеров до 2,7 млн человек. Модель получила популярность благодаря своим соблазнительным образам на проходящем в мусульманской стране Чемпионате мира.

"Я собиралась покинуть Катар после того, как Хорватия вылетела, но решила остаться в финал, независимо от того, кто там будет играть", — сказала Ивана Кнолль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная болельщица ЧМ посетит каждый матч сборной Хорватии в другом наряде.

Также "Комментарии" писали о хорватском игроке, который сожалеет, что Россия не поехала на Чемпионат мира в Катар.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CmJuLKRodt8/
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