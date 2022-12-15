Самую сексуальную болельщицу ЧМ окружила толпа мужчин на стадионе. Что случилось

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Одна из популярнейших болельщиц Чемпионата мира в Катаре хорватская модель Ивана Кнолль посетила очередной матч сборной Хорватии. Однако после завершения матча женщина долго не могла покинуть стадион, ведь оказалась в толпе мужчин, которые хотели сделать с ней фото. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram хорватки.
Хорватская болельщица Ивана Кнолль. Фото: из открытых источников
Хорватка Ивана Кнолль, которая была рождена в Германии и является самой популярной болельщицей сборной Хорватии на чемпионате мира, кажется, имеет больше болельщиков, чем она думала.
У живущей и работающей в Майами модели возникли проблемы с тем, чтобы покинуть стадион после полуфинального матча Чемпионата мира, в котором сборная Хорватии проиграла Аргентине со счетом 0:3. Толпа мужчин окружила хорватскую болельщицу и делала фото с моделью. Лишь после вмешательства полиции женщине удалось благополучно покинуть стадион.
Перед началом футбольного Мундиаля в хорватской модели было 600 тыс. подписчиков, однако почти месяц футбольного праздника Ивана Кнолль увеличила число своих фолловеров до 2,7 млн человек. Модель получила популярность благодаря своим соблазнительным образам на проходящем в мусульманской стране Чемпионате мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая сексуальная болельщица ЧМ посетит каждый матч сборной Хорватии в другом наряде.
Также "Комментарии" писали о хорватском игроке, который сожалеет, что Россия не поехала на Чемпионат мира в Катар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости