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Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО)

Популярная хорватская модель, которая стала известна своими фото на предыдущем Мундиале, продолжает привлекать внимание и на Чемпионате мира 2022 года, несмотря на то, что он проходит в Катаре.

6 декабря 2022, 16:15 comments9255
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Автор:

Slava Kot

Ивана Нолл пользовалась популярностью на ЧМ-2018, а сейчас хорватская модель, которую называли "самой сексуальной болельщицей Чемпионата мира по футболу", поддерживает своих соотечественников в Катаре. Нолл присутствовала на всех групповых матчах сборной Хорватии. Каждый раз на трибунах она привлекала внимание смелыми оскорблениями. Ее поведение не понравилось многим пользователям сетей, особенно катарцам.

Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО)

Хорватская фанатка Ивана Нолл. Фото: из открытых источников

Согласно публичному дресс-коду, в Катаре женщины должны одеваться скромно. Официальные лица Катара рекомендуют женщинам прикрывать плечи и колени, избегать обжатой одежды и прикрывать декольте. За несоблюдение дресс-кода в Катаре предусмотрены штрафы и даже тюремное заключение.

Многие женщины, которые появляются на трибунах во время чемпионата мира, придерживаются рекомендаций. Но не все. Ивана Нолл, непременно, относится к последней группе.

Хорватка вызвала бурю, когда показала в сети последствия горячей фотосессии в Катаре. Перед объективом она позировала в открывавшем многое костюме. Когда модель появилась на матче Марокко – Хорватия, она была одета в длинное обжатое платье с очень глубоким декольте. Ивана Нолла также присутствовала на трибунах, когда ее соотечественники противостояли канадцам. Тогда она надела короткое платье с топом, демонстрирующим ее бюст.

Посмотреть фото Ивана Нолл на Чемпионате мира в Катаре можно ниже:

Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 2
Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 3
Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 4
Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 5
Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 6
Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает провоцировать в Катаре (ФОТО) - фото 7

Напомним, что Хорватия вышла из группы Чемпионата мира и попала в 1/8 на сборную Японии, которую обыграла в серии пенальти. Следующий матч сборная Хорватии проведет против Бразилии 9 декабря.

Ранее портал "Комментарии" писал о фото Криштиану Роналду, набравшем миллионы лайков на странице в Instagram португальского футболиста.

Также "Комментарии" сообщали о самых богатых игроках мира, играющих на Чемпионате мира в Катаре.



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Источник: https://www.instagram.com/knolldoll/
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comments

Обсуждения

Хосе

сегодня, 19:45

С каких делов она самая сексуальная? Из-за того, что вывалила вымя??

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