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Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает посещать стадионы Катара (ФОТО)

Хорватская болельщица и модель привлекает все большее внимание на Чемпионате мира в катаре из-за своего внешнего вида.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Модель и самая сексуальная болельщица Чемпионата мира Ивана Нолл в очередной раз посетила стадион в Катаре и поддержала сборную Хорватии. Женщина была одета в джинсовую мини-юбку, сапоги выше колен и топ в национальных цветах страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram модели.

Самая сексуальная болельщица ЧМ продолжает посещать стадионы Катара (ФОТО)

Хорватская болельщица Ивана Нолл. Фото: из открытых источников

Благодаря своему наряду Ивана Нолл привлекает внимание на футбольных аренах Чемпионата мира, особенно в мусульманско-консервативном Катаре. За интернет-звездой следит в Instagram 1,2 млн человек. На каждом следующем матче хорватская модель носила все меньше наряда.

В стартовом матче сборной Хорватии на Чемпионате мира в Катаре (Хорватия – Марокко 0:0) Нолл была в длинном обжатом платье с капюшоном. На второй поединок своей команды (Хорватия – Канада 4:1) она появилась в просторном платье, которое открывало плечи и колени. В последнем матче группового этапа (Хорватия – Бельгия 0:0) модель появилась на стадионе в красных леггинсах и коротком топе с декольте в национальных цветах.

"До сих пор все были очень хороши со мной. Даже жители Катара говорят, что я могу носить то, что хочу. Думаю, им нравится то, что я здесь делаю. В конце концов, они со мной фотографируются на память", — рассказывает Ивана Нолл.

В первом раунде плей-офф Ивана Нолл надела джинсовую мини-юбку, сапоги выше колен и топ в цветах национальной сборной Хорватии.

Посмотреть фото хорватской модели на Чемпионате мира в Катаре ниже:

Хорваты в 1/8 обыграли сборную Японии в серии пенальти. 9 декабря Хорватия встретится с фаворитами турнира сборной Бразилии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских журналистках 5 канала, которые решили раздеть благотворительный календарь, а все вырученные средства должны были пойти на помощь ВСУ. Однако подобную инициативу редакции канала раскритиковала общественность.

Также "Комментарии" писали о мужчине, выбежавшем на поле во время матча Чемпионата мира в Катаре с футболкой с надписью "Спасите Украину".



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Источник: https://www.instagram.com/p/ClyjAgLOiSa/
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