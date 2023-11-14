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"С мотивацией все будет впорядке": Свадебный матч с Италией

Матч отбора Евро-2024 Украина – Италия состоится 20 ноября

сегодня, 15:43
Автор:
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Куров Артем
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Александр Сваток, защитник национальной сборной Украины, высказал свои мысли и ожидания в начале подготовки национальной команды к решающему поединку отбора Евро-2024 против Италии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".

"С мотивацией все будет впорядке": Свадебный матч с Италией

Сваток на тренировке. Фото с открытых источников

Вчера футболисты сборной Украины отправились в польский Гданьск, где начали подготовку к важнейшему матчу года матча в отборе на Евро-2024 со сборной Италии.


Из Львова добрались хорошо, переночевали в гостинице возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск. У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкована. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо, — рассказал Сваток.

Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.

Читайте также, что главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, принял решение вызвать двух новых игроков в национальную команду перед решающими матчами с Украиной и Северной Македонией в отборочном турнире Евро-2024.

Также, "Комментарии" писали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.



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Источник: https://uaf.ua/article/49977
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