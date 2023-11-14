"С мотивацией все будет впорядке": Свадебный матч с Италией

Александр Сваток, защитник национальной сборной Украины, высказал свои мысли и ожидания в начале подготовки национальной команды к решающему поединку отбора Евро-2024 против Италии. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".

Сваток на тренировке. Фото с открытых источников

Вчера футболисты сборной Украины отправились в польский Гданьск, где начали подготовку к важнейшему матчу года матча в отборе на Евро-2024 со сборной Италии.



Из Львова добрались хорошо, переночевали в гостинице возле аэропорта, позавтракали перед перелетом в Гданьск. У итальянцев всегда очень сильная команда, с индивидуально сильными игроками, тактически подкована. Не хочется говорить о фаворите грядущего матча – все будет понятно на футбольном поле. Думаю, с мотивацией у нас все будет хорошо, — рассказал Сваток.

Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.



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Также, "Комментарии" писали, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии. Встреча намечена на 20 ноября и состоится на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

