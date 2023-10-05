Россияне радуются новому решению ФИФА

Решение ведущих футбольных организаций мира и Европы ФИФА и УЕФА может "утолить истерию некоторых стран, враждебно настроенных в отношении России". Об этом в комментарии для "Матч ТВ" , заявил глава российского комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

ФИФА также допустили россиян к соревнованиям (фото из открытых источников)

Он надеется, что представители УЕФА и ФИФА в скором времени вернут на международные арены российские взрослые команды.

"ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за УЕФА. Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться".

А вдруг ФИФА и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков и смогут заодно унять истерию от некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к россиянам?

Я не стал загадывать и по поводу взрослых команд. Если пример с юниорами будет положительным, не исключаю, что взрослые в каком-то виде могут начать возвращать.

А пока пусть это будет определенным сигналом к действию для других международных федераций и МОК”, – подытожил чиновник РФ

Важно, что недавно решение о отмене дисквалификации российских юношеских команд обнародовал совет ФИФА. Они могут выступать на турнирах под названием "Русский футбольный союз", но без флага, гимна и одеты в форму нейтральных цветов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в УЕФА обвинили Украину в двойных стандартах. В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят успокоить страны, сообщившие о бойкоте матчей с российскими командами U-17. Которых накануне допустили к международным соревнованиям. В свою защиту в УЕФА напоминают о рекомендациях Минспорта. Известно, что в июле Министерство молодежи и спорта Украины смягчило требования к нашим спортсменам из-за критики в обществе и позволило им соревноваться с россиянами на международной арене, но при условии, что представители России будут выступать без флага и гимна.