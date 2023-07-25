Россияне хотели провести матч с самой титулованной командой Африки, но получили неожиданный ответ

Сборная Россия продолжает находиться за бортом мирового футбола, не имея возможно выступать в самих престижных турнирах. Надеясь хотя бы как-то заявить о себе, россияне отправили предложение о проведении товарищеского матча самой титулованной команде на африканском континенте – сборной Египта, но в Каире ответили отказом, заявив, что не видят возможности провести спарринг с футболистами страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Sport24".

Сборная РФ по футболу. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сборная Египта предпочла сыграть товарищеский матч со сборной Туниса, нежели со сборной РФ.

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При этом в Египетской футбольной ассоциации (EFA) дали понять, что отказали россиянам не только касательно данного товарищеского матча. В ближайшей перспективе не может быть никаких игр со сборной России, считают египтяне.

"Сборная Египта сыграет товарищеский матч с командой Туниса в сентябре во время окна Международной федерации футбола (ФИФА). Игра с Россией невозможна. Возможно ли организовать встречу в дальнейшем? Пока мы не опубликовали график игр следующих окон ФИФА", – говорится в официальном заявлении EFA.

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