Роналду установил невероятный рекорд: новое уникальное достижение футболиста

Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые рекорды и достижения. По итогам футбольного сезона португалец вошел в историю Саудовской Лиги и установил рекорд результативности забив 35 голов за сезон. Таким образом, Роналду стал первым в истории футбола игроком, который был лучшим бомбардиром в четырех разных чемпионатах.



Криштиану Роналду. Фото из открытых источников

Криштиану Роналду потребовался всего один полный сезон, чтобы войти в историю чемпионата Саудовской Аравии. Португальский футболист в последнем туре сезона против "Аль-Иттихада" забил два гола, и таким образом побил исторический рекорд марокканского футболиста Абдерразака Хамдалла, забившего 34 гола в 2020 году. В своем первом полном сезоне за "Аль-Наср" португальский футболист забил 35 голов и совершил 11 результативных передач.

Таким образом, 39-летний Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который стал лучшим бомбардиром в четырех странах. Португалец раньше был лучшим бомбардиром в Англии, Испании, Италии, а теперь и в Саудовской Аравии.

За неполные два сезона в Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел 62 матча, в которых забил 56 голов и отдал 15 результативных передач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский футболист Александр Довбик стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании. Таким образом, у Довбика есть два звания лучшего бомбардира в разных странах: Испания и Украина.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых богатых спортсменов мира. Оказалось, что португальский футболист Криштиану Роналду занял третье место в списке.