Роналду против Месси: когда будет, возможно последняя, встреча легенд на поле

Этой зимой в Саудовской Аравии пройдет товарищеский турнир Riyadh Season Cup 2024. В нем примут участие Аль-Наср и Аль-Хиляль, а также американский Интер Майами. Об этом сообщил саудовский советник Турки Аль-Шейх у себя в соцсети X.



Роналду и Месси во время матча. Фото с открытых источников

Роналду против Месси

В феврале 2024 года на поле снова могут сойтись две футбольные иконы — Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Лионель Месси ("Интер Майами"). Это стало реальностью благодаря участию их команд в этом турнире. Неймар, который также мог бы сыграть против них за свой "Аль-Хиляль", вряд ли сможет восстановиться от тяжелой травмы, полученной им в октябре.





Трансферные стоимости игроков

Лионель Месси, выступающий за "Интер Майами", сохраняет свою рыночную стоимость на уровне 35 миллионов евро в возрасте 36 лет. Несмотря на трудности в ПСЖ, аргентинский нападающий забил 20 голов и сделал 20 ассистов в прошлом сезоне. Также все помнят его триумф на Чемпионате мира, где он отличился голами на каждом этапе плей-офф, включая дубль в финале.



Криштиану Роналду, играя в Саудовской Аравии, имеет рыночную стоимость в 15 миллионов евро. Даже после того, как его лучшие годы позади, португалец лидер бомбардирской гонки Саудовской профессиональной лиги. На его счету 13 забитых мячей и 7 результативных передач в 12 матчах чемпионата.





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Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".

